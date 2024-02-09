Студенты в Казани покинули зал во время лекции Мизулиной

На кадрах видно, что во время выступления Мизулиной несколько студентов встают и выходят из зала.

Во время лекции развернулась дискуссия вокруг деятельности Мизулиной. Некоторые студенты спорили с главой Лиги, а один из участников диалога упрекнул ее в том, что из-за «доносов» многие известные личности покинули Россию.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что в организацию может обратиться каждый. Все заявления направляются в полицию, а затем проводится экспертиза.

Власти Евросоюза внесли Екатерину Мизулину и Лигу безопасного интернета в санкционный список. Мизулина отреагировала на это короткой фразой: «Служу России!» * признано в РФ иностранным агентом.