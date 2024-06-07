07 июня 2024, 09:34

Студенты в 2025 году смогут получать диплом в электронном виде

РИА «Новости»
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Начиная с 2025 года российские студенты смогут получать диплом о высшем образовании в электронном формате наравне с бумажным. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«У нас уже идет эксперимент по электронным студенческим билетам и зачеткам. Проект с цифровым дипломом начался раньше, ситуация там проще. Существует реестр дипломов, мы ожидаем принятия закона в следующем году. Электронный диплом будет иметь точно такой же статус, как и традиционный бумажный», - сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что у студента будет выбор, в каком именно формате получать документ.

Ране глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление кабмина об экспериментальном переводе зачеток и студенческих билетов в электронный вид. Проект проходит на полностью добровольной основе и коснется студентов вузов и колледжей, а также аспирантов и ординаторов.

Законы Студенты Правительство РФ
07 июня 2024, 08:57
«Шестидневка — нет». В Минтруде категорично высказались об увеличении трудовой недели
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В России не нужно вводить шестидневную рабочую неделю, заявил в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков. Сейчас трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет выстраивать удобный график.

«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка - нет», - сказал министр.

При этом в России задумались о том, чтобы официально сделать 31 декабря выходным днем. Котяков пообещал, что при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрят такую инициативу.

Ранее депутат Борис Чернышов предложил сократить рабочий день в жару. Он отметил, что в противном случае ухудшается здоровье сотрудника , он не так эффективно трудится.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Площадка открыла свои двери для более чем 17 тысяч гостей из 136 стран.

Россия Работа Интервью ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 07:51
Трампа обвинили в подрыве верховенства закона в США
РИА «Новости»
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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп подорвать верховенство закона в стране. Об этом телеканалу ABC News заявил нынешний глава государства Джо Байден.

«Трамп пытается подорвать это верховенство закона в США. Суд над ним был честным, все жюри высказались по этому поводу», - сказал он.

Ранее жюри присяжных приняло решение вынести обвинительный приговор делу о фальсификации деловой документации по всем 34 пунктам обвинения. Теперь политик имеет право это решение обжаловать, однако на теряет права принять участие в выборах президента страны.

Окончательный приговор по делу огласят 11 июля , Трамп может стать первым бывшим президентом США в истории, которого осудят по уголовному делу.

Ранее Трамп заявил о готовности к тюремному сроку.

США Законы Приговоры
07 июня 2024, 05:56
Россиянам предложили дать еще один официальный выходной
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В России задумались о том, чтобы официально сделать 31 декабря выходным днем. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС заявил, что при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрят эту инициативу.

«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу - сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой», - сказал он.

Котяков дал интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.

В начале года депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью «Российской газете» заявил, что в нижней палате парламента уже работают над этим вопросом. Кроме того, он предложил сделать рабочим 8 января, чтобы перенести этот выходной на 31 декабря.

Ранее Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 14,8%, а также создал новый подход к выполнению квоты на трудоустройство людей с инвалидностью.

Минтруд РФ Россия ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 04:04
Задыхающегося во время секса мужчину спасли в Москве
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Главный врач Скандинавского Центра Здоровья Наталья Гаврилова предупредила о риске инфаркта среди мужчин средних лет. В беседе с Lenta.ru она привела в качестве примера случай с москвичом, которого смогли спасти от инфаркта.

По словам кардиолога, 59-летний мужчина обратился в клинику с жалобой на небольшую нехватку воздуха во время секса и периодическое повышение давления. В больницу москвича отравила жена.

В ходе обследования у него обнаружили поражение ствола левой коронарной артерии и сосудов, питающих сердце. Это могло грозить мужчине летальным исходом из-за возможного развития обширного инфаркта.

Врачи провели пациенту процедуру стентирования и спасли от нежелательных симптомов. Жителя Москвы выписали абсолютно здоровым через два дня.

Ранее в Чебоксарах хирурги достали из тела пациентки необычную опухоль.

При разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи увидели среди жировой ткани зубы и волосы.

Врачи Мужчины Секс Москва

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