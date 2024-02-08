Студентов в Москве пригласили на конкурс «Молодежная столица в эфире»

В Москве молодых медиаспециалистов - студентов вузов и колледжей - пригласили участвовать в конкурсе «Молодежная столица в эфире». Об этом рассказала руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

«В рамках конкурса у москвичей будет уникальный шанс обрести навыки, поработать с опытными наставниками из медиасферы и проявить себя в реальных задачах в качестве профессиональных специалистов», - заявила она.

Участникам предложат выбрать из семи важных областей медиа, включая SMM, дизайн, продюсирование, редакцию и техническое сопровождение, а также должности теле- и радиоведущих. Для участия в эфире кандидатам необходимо подготовить видеопрезентацию, кратко рассказав о себе, своих навыках и том, чем их привлекает данный конкурс. Для конкурса отберут 30 талантливых студентов в каждом из направлений.

На первом этапе для участников проведут лекции, воркшопы и мастер-классы под руководством профессионалов медиаиндустрии. После обучения участников ожидает практическое испытание от наставников, по результатам которого для стажировок на телеканалах и радиостанциях выберут по 15 перспективных участников из каждой категории.

На следующем этапе сформируют команды, которые будут создавать собственные медиапроекты. Лучший из них выберут народным голосованием. Отличившиеся участники также получат индивидуальные награды и ценные призы от организаторов и партнеров.

Заявки можно подать до 10 марта через официальный веб-сайт конкурса.

Ранее юных москвичей пригласили поучаствовать в проекте « Детство в городе ».