14 мая 2024, 08:54

Студентку в Еврейской автономной области осудили за экстремистские призывы

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

В Еврейской автономной области суд назначил наказание студентке в виде 1,5 года условного заключения. Девушку обвинили в экстремизме, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе управления ФСБ России по региону уточнили журналистам, что студентка опубликовала в одном из мессенджеров пост с призывами к убийству лиц еврейской и цыганской национальности. Она также обещала расправиться со своими одногруппниками из-за неприязни к ним.

В Биробиджанском районном суде девушку признали виновной по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ей дали полтора года колонии с испытательным сроком в два года.

Ранее общественники обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Госдуму с просьбой проверить музыканта Андрея Макаревича* на экстремизм. Поводом для этого послужили высказывания артиста в поддержку официального Киева в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Суд Приговоры Экстремизм Студенты
14 мая 2024, 05:22
Стало известно, кто стал новым главным раввином Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), он приехал из Израиля, однако ранее уже жил и работал в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЕРО.

«Новый главный раввин МЕРО Йосеф Каменецкий приехал из Израиля, но раньше уже работал в Москве», - сказано в публикации.

Ранее лидер РФ Владимир Путин в своем поздравлении российских евреев с праздником Песах заявил, что еврейская община вносит большой вклад в укрепление межрелигиозного диалога и заботится о сохранении духовно-нравственных ценностей.

Глава государства отметил, что община активно участвует в благотворительности, воспитании и просвещении молодежи, а также в делах милосердия. Песах является символом торжества идеалов добра и справедливости.

Религия Владимир Путин Москва
14 мая 2024, 03:59
Мошенники придумали новую схему для «развода» пенсионеров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телефонные мошенники разработали новую схему хищения личных данных и денежных средств у пенсионеров. Об этом сообщил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник Киберполиции России».

Аферисты во время звонка представляются сотрудниками социального фонда и предлагают своим «клиентам» сделать «перерасчет пенсии» для ее повышения.

В ходе этих манипуляций они просят озвучить код из SMS-сообщения, поступившего на телефон жертвы. В результате злоумышленники получают доступ к порталу «Госуслуги» или мобильному банку, что чревато не только компрометацией учетной записи, но и потерей денежных средств.

Правоохранители напомнили, что сотрудники социального фонда не звонят гражданам с просьбой продиктовать какие-либо коды из SMS-сообщения.

В Москве 76-летний местный житель стал жертвой мошенников и потерял 15,4 миллиона рублей. Мужчину убедили в необходимости «задекларировать» все его накопления.

Для этого он должен был передать все деньги курьерам, которые отвезут их в банк, а после оформления документов якобы вернут сбережения обратно.

Банки Пенсионеры Мошенничество Россия Деньги
13 мая 2024, 16:58
Журналистку Кеворкову внесли в список террористов и экстремистов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Журналистку Надежду Кеворкову* внесли в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

«Физические лица: <…> Кеворкова Надежда Витальевна*», - следует из списка.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал журналистку на два месяца. Ее обвинили в оправдании терроризма.

Некоторые российские общественные деятели поручились за Кеворкову*. В их числе были писатель Александр Проханов и юрист Екатерина Гордон.

До заседания суда журналистка находилась в изоляторе временного содержания. Она не признала свою вину.

*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

Суд Терроризм Журналистика Москва
13 мая 2024, 16:56
Хуснуллин предложил привязать условия по семейной ипотеке к количеству детей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти уже приняли решение о продлении программы по семейной ипотеке, но в ней могут появиться новые условия. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Марат Хуснуллин во время выступления в Государственной думе.

По его словам, семейная ипотека будет распространяться на семьи с детьми младше шести лет. Хуснуллин отметил, что дополнительные меры поддержки в рамках программы могут привязать к числу детей.

«Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях - как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», - подчеркнул он.

Ранее исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин указал на необходимость продления программы маткапитала до 2030 года. Он также предложил запустить новый национальный проект «Семья».

Дети Семья Ипотека Правительство РФ

Новости по теме