Студентку в Еврейской автономной области осудили за экстремистские призывы
В Еврейской автономной области суд назначил наказание студентке в виде 1,5 года условного заключения. Девушку обвинили в экстремизме, сообщило РИА «Новости».
В пресс-службе управления ФСБ России по региону уточнили журналистам, что студентка опубликовала в одном из мессенджеров пост с призывами к убийству лиц еврейской и цыганской национальности. Она также обещала расправиться со своими одногруппниками из-за неприязни к ним.
В Биробиджанском районном суде девушку признали виновной по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ей дали полтора года колонии с испытательным сроком в два года.
Ранее общественники обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Госдуму с просьбой проверить музыканта Андрея Макаревича* на экстремизм. Поводом для этого послужили высказывания артиста в поддержку официального Киева в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского.
* Признан иностранным агентом на территории России.