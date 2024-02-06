Студентки колледжа в Екатеринбурге пожаловались на окна в дверях кабинок туалета

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На одном из фото можно увидеть прямоугольные окна, расположенные на уровне головы. На другом снимке - приставленные к стене вырезанные фрагменты дверей. Одна из девушек рассказала, что окна появились утром 5 февраля.

Студентка предположила, что таким образом администрация учебного заведения решила бороться с курением в стенах колледжа. Директор образовательного учреждения Андрей Козлов назвал произошедшее недоразумением и пообещал разобраться в ситуации.

«Таким образом колледж нарушает права студенток», - заявили пользователи Сети.

Жительница Москвы ранее нашла змею в туалете своей квартиры. Испуганная женщина обратилась в правоохранительные органы и департамент природопользования. Змею поймали, поместили в контейнер и передали зоологам.