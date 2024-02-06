06 февраля 2024, 00:25

Студентки колледжа в Екатеринбурге пожаловались на окна в дверях кабинок туалета

Unsplash
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Ученицы одного из колледжей в Екатеринбурге пожаловались на окошки в дверях кабинок женского туалета. Сделанные студентками снимки опубликовало издание «Екатеринбург онлайн».

На одном из фото можно увидеть прямоугольные окна, расположенные на уровне головы. На другом снимке - приставленные к стене вырезанные фрагменты дверей. Одна из девушек рассказала, что окна появились утром 5 февраля.

Студентка предположила, что таким образом администрация учебного заведения решила бороться с курением в стенах колледжа. Директор образовательного учреждения Андрей Козлов назвал произошедшее недоразумением и пообещал разобраться в ситуации.

«Таким образом колледж нарушает права студенток», - заявили пользователи Сети.

Жительница Москвы ранее нашла змею в туалете своей квартиры. Испуганная женщина обратилась в правоохранительные органы и департамент природопользования. Змею поймали, поместили в контейнер и передали зоологам.

Курение Женщины Екатеринбург
05 февраля 2024, 20:29
Запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу с 1 марта
Unsplash
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Закон о запрете популяризации средств обхода блокировок вступит в силу в России с 1 марта. Об этом ТАСС напомнили в Роскомнадзоре.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам», - заявили в ведомстве.

С 1 марта в РФ вступит в силу норма, которая ограничит доступ к информации, популяризирующей VPN-сервисы.

В ноябре Минцифры сообщило, что блокировать будут не все VPN-сервисы. Под ограничения попадут те, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета.

Ранее «Известия» рассказали о новом законопроекте, призванном усовершенствовать механизм противодействия распространению в интернете запрещенного контента. Систему блокировки контента назвали «Антифишинг».

Интернет Законы Блокировки Запреты Россия
05 февраля 2024, 18:58
Арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ серьгами обжаловали
Pxhere
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Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения, обжаловала решение суда. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Артем Никитин.

«Мы сегодня подали жалобу - ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения», - заявил защитник.

Адвокат добавил, что изображение на серьгах обвиняемой - классическая семицветная радуга, запрещенной символики в украшении не было.

Никитин сообщил, что его подзащитную уже отпустили после ареста. По ее словам, заключение не показалось ей «пятизвездочным отелем», но к ней относились приемлемо.

История радужных сережек началась с конфликта в кафе. К 24-летней девушке подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». После жительницу Нижнего Новгорода вызвали на допрос в полицию, а затем арестовали. Но символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается.

В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, ничего не знает о законах про запрет радуги.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Суд Адвокаты Россия Аресты Полиция
05 февраля 2024, 18:50
Опоздавшая на самолет в Сочи Анфиса Чехова не пришла на посадку вовремя
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова, опоздавшая на рейс в Сочи, своевременно не отреагировала на сообщение о начале посадки. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Пассажиры покинули бизнес-зал спустя 10 минут после начала посадки (и спустя девять минут после объявления о начале посадки) при наличии визуального и аудиоинформирования», - уточнили в авиагавани.

Чехова в соцсетях пожаловалась, что опоздала на рейс «Аэрофлота» из Сочи из-за того, что посадка длилась всего семь минут. Самолет, на котором должна была лететь телезвезда, задержали на 20 минут, поэтому она ожидала посадки в бизнес-зале.

В беседе с «360» Чехова предположила, что сотрудники сочинского аэропорта якобы прокручивают финансовую схему : вынуждают людей опаздывать на рейс, чтобы те покупали новые билеты. Ведущая сообщила, что подобными с опозданиями сталкивались несколько человек. Знаменитость считает, что сообщение о посадке в бизнес-зале могли объявить с опозданием. Телеведущая утверждала, что специально засекала время, которое прошло с объявления о начале посадки до ее окончания, и оно составило семь минут.

В аэропорту, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что Чехова и ее сопровождающая явились на посадку после ее закрытия. Информация о «других опоздавших пассажирах» не соответствует действительности», добавили в пресс-службе.

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Сочи.

Сочи Аэрофлот Соцсети Самолеты
05 февраля 2024, 18:44
Москвичей пригласили на выставку ко дню рождения Владимира Вернадского
РИА «Новости»
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В Государственном Дарвиновском музее в Москве состоится открытие выставки «Места, где бывал Вернадский», организованной к честь 160-летия со дня рождения великого ученого Владимира Вернадского (1863–1945). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

На выставке посетители смогут ознакомиться с произведениями художников-пленэристов, которые создавали свои работы в местах, где Владимир Вернадский жил, трудился и проводил свои знаменательные исследования. Среди них - Вернадовка в Тамбовской области, где находится музей-усадьба ученого, Санкт-Петербургский и Московский государственные университеты, мемориальный музей-кабинет в Институте геохимии и аналитической химии РАН, Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева. Также на картинах будут показаны такие местности, как Камчатка, Таганрог, Ростов-на-Дону и Крым.

Для посещения выставки нужно приобрести входной билет в Государственный Дарвиновский музей.

Ранее художники Константин Мирошник и Наталия Кургузова-Мирошник торжественно открыли свою выставку «Дружить по-русски» в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске.

В Государственном Дарвиновском музее в Москве состоится открытие выставки «Места, где бывал Вернадский», организованной к честь 160-летия со дня рождения великого ученого Владимира Вернадского (1863–1945). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Выставки Музеи Ученые Москва

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