Студентки колледжа в Екатеринбурге пожаловались на окна в дверях кабинок туалета
Ученицы одного из колледжей в Екатеринбурге пожаловались на окошки в дверях кабинок женского туалета. Сделанные студентками снимки опубликовало издание «Екатеринбург онлайн».
На одном из фото можно увидеть прямоугольные окна, расположенные на уровне головы. На другом снимке - приставленные к стене вырезанные фрагменты дверей. Одна из девушек рассказала, что окна появились утром 5 февраля.
Студентка предположила, что таким образом администрация учебного заведения решила бороться с курением в стенах колледжа. Директор образовательного учреждения Андрей Козлов назвал произошедшее недоразумением и пообещал разобраться в ситуации.
«Таким образом колледж нарушает права студенток», - заявили пользователи Сети.
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