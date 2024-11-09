Студенткам в российском регионе начнут платить за рождение детей

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Местные депутаты поддержали инициативу. Планируется, что выплату смогут получить девушки, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет. При этом они должны учится очно в высших учебных заведениях.

Объясняя необходимость такого нововведения, в правительстве указали, что за первое полугодие 2024 года в Хабаровском крае родилось на 309 детей меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

По словам замминистра социальной защиты края Натальи Нелюбиной, проживающие в регионе женщины предпочитают откладывать рождение детей на более поздний период.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил запустить в России лотерею среди новорожденных.

В качестве приза он предложил дарить квартиры и автомобили.