17 апреля 2024, 10:42

Студентам-волонтерам предложили поработать с иностранцами в России

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К работе с иностранными рабочими в России можно привлекать студентов. Волонтеры с последних курсов помогут им освоить русский язык и культуру страны. Таким мнением поделилась журналист «360» Елена Кононова в беседе со своей коллегой Аксиньей Гурьяновой.

Гурьянова выразила надежду, что уйдет меньше времени. Она пояснила - проблема не в том, чтобы это «построить».

«Проблема в том, чтобы людей допустили к работе, которые готовы, у которых будет дедлайн», - добавила ведущая.

Кононова предложила привлечь к процессу молодежь. Например, выпускников институтов и университетов.

«Создать рабочую группу. Пусть делают проект и тут же его реализуют с тем самым дедлайном. Путь это будет какой-то эксперимент с одним конкретным государством», - заявила Кононова.

Ведущая Гурьянова согласилась, что идея очень хорошая. По ее мнению, можно было создать команды из студентов, которые занялись бы проектом.

Ранее Рособрнадзор проверил российские вузы , в которых проводятся экзамены для иностранцев. Ведомство выяснило, что учебные учреждения нарушали правила.

Гурьянова предложила создать целое профессиональное агентство при министерстве иностранных дел России, которое бы в плотной связке работало с теми странами, откуда едут мигранты. Тех, кто хочет работать в России, заранее бы к этому готовили.

«Чтобы выстроить работу, потребуется не один год», - ответила на это Кононова.

Вузы Мигранты Волонтеры Россия Работа Студенты
17 апреля 2024, 05:27
Странно спит и считает носки. Люди рассказали о странных привычках своих партнеров
Freepik
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Женщины и мужчины признались, что их возлюбленные становятся странными во сне, а также имеют другие особенные привычки. О своих наблюдениях люди рассказали в разделе AskReddit.

«Иногда она спит с открытыми глазами, а иногда смеется, как будто кто-то только что рассказал ей величайшую шутку, когда-либо рассказанную во сне. Я приютил маленького демона», - признался один из интернет-пользователей.

Другая читательница вспомнила о необычном поведении своего избранника в быту. По ее словам, супруг очень трепетно относится к носкам. Он все время пересчитывает их и боится, что с элементом одежды что-то случится. Однажды мужчина даже обвинил партнершу, что она «что-то с ними сделала», хотя женщина даже не притрагивалась к паре.

Еще одна пользовательница форума рассказала, как ее возлюбленный надевает одежду по утрам только для того, чтобы снять ее и помыться. Это выбивает девушку из колеи.

Ранее психолог Михаил Лобковский заявил, что привычка убираться в выходные является признаком низкой самооценки. По его словам, люди не делают того, что им хочется, из-за нелюбви к себе.

Одежда Женщины Мужчины
17 апреля 2024, 04:38
Россиянам рассказали, какая доза кофе не может считаться безопасной
Freepik
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Взрослому человеку безопасно пить не больше четырех чашек американо в день. Об этом заявила нутрициолог Елена Владимирова в Международный день кофе, ее слова передало РИА «Новости».

«Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека - это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день», - сказала она.

Эксперт отметила, что злоупотребление кофеином вызывает бессонницу, тревожность, быстрый ритм сердца, тошноту, головные боли и изжогу. При этом реакция человеческого организма на разные порции кофе отличается. У кого-то одна чашка в день может вызвать вышеперечисленные проблемы.

«Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня людям с нарушением сна», - объяснила специалист.

Ранее главный врач клиники «Мамма», онколог Антон Иванов рассказал, что кофе помогает в профилактике рака кожи. Также он предложил добавить в рацион семена льна, морские водоросли, орехи, ягоды и фрукты.

Кофе Болезни Врачи
17 апреля 2024, 04:06
Мигрантам запретят работать в такси на Камчатке
РИА «Новости»
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На Камчатке мигрантам запретят работать в сфере такси. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Солодов.

По его словам, решение вступит в силу в конце весны.

«К сожалению, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси», - подчеркнул он.

Эта мера наряду с ужесточением миграционной политики позволит сделать рынок в сфере пассажирских перевозок более безопасным.

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия - 2024» не вернулась домой после выезда на своей машине, которую она использовала в качестве такси. Тридцатилетняя Сэсэг Буинова отправилась на работу на машине Mitsubishi Outlander. Ее поисками занялись волонтеры организации «Лиза Алерт».

Мигранты Такси Камчатка
16 апреля 2024, 20:32
Адвокат рассказал, кто займется воспитанием детей Блиновской после ухода мужа на СВО
РИА «Новости»
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Четырех детей блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея могут передать на воспитание родственникам. Адвокат Александр Добровинский рассказал «360», что этот вопрос будет решать опека.

«В случаях, когда несовершеннолетние дети остаются без присмотра родителей, привлекается орган опеки, который устанавливает временную опеку. Как правило, это ближайшие родственники - бабушки, дедушки, тети», - уточнил он.

Пока Елена или Алексей не вернутся домой, дети смогут находиться у бабушки с дедушкой, добавил Добровинский.

Ранее супруг блогера Елены Блиновской отправился по контракту в зону СВО выполнять боевые задачи. Он уже занялся сборкой дронов и их распределением между подразделениями. Его супруга отбывает наказание в изоляторе за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денег.

Дети Задержание блогера Елены Блиновской

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