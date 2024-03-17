Студентам приоритетных специальностей назначат стипендию в 30 тысяч рублей

Следственный комитет до 1 июля обнародует результаты расследования причины крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Поручение об этом отдал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Из текста поручения главы государства следует, что СК должен обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Доклад ведомство предоставит в срок до 1 июля этого года.

Ответственным назначили председателя ведомства Александра Бастрыкина.

По факту крушения Ил-76 возбудили уголовное дело о теракте. Самолет рухнул в нескольких километрах от села Яблоново. На борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволили сделать вывод о том, что Ил-76 подвергся атаке зенитной ракетой с территории Украины.

Уже 26 января следователи установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, из которого ВСУ поразили самолет. Это удалось сделать в том числе с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства. По данным СК, по самолету стреляли из района села Липцы Харьковской области.

Об идентификации останков всех погибших при крушении Ил-76 в Следственном комитете сообщили 1 февраля.