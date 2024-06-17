17 июня 2024, 08:48

Студентам-очникам предложили дать бесплатный проезд в транспорте

РИА «Новости»
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Законопроект о бесплатном проезде на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения внесли на рассмотрение в Госдуму. Над документом работала группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщило РИА «Новости».

«И так небольшая стипендия у студентов, по сути, уходит на проезд до университета и между корпусами, часто разбросанными по городу. Многие вынуждены скидываться на такси, лишь бы успеть на пары», - отметил Слуцкий в беседе с агентством.

По словам политика, он часто проводит встречи со студентами в разных регионах, и молодые люди неоднократно указывали на эту проблему. Бесплатный проезд для них станет действенной мерой поддержки, выразил уверенность Слуцкий. Помимо этого, продолжил он, это поможет сохранить семейный бюджет многим родителям.

«Мы обязаны создавать условия, чтобы выпускники были подготовленными специалистами, а не тратили учебное время на поиск подработки», - подчеркнул собеседник РИА «Новости».

Изменение предлагают внести в статью 40 закона «Об образовании в Российской Федерации».

Студенты
16 июня 2024, 20:31
«Кухня на районе» приостановила работу приложения
Freepik
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Работу приложения доставки еды «Кухня на районе» приостановили из-за нескольких случаев отравления. Об этом сообщили в Telegram-канале сервиса.

«Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата лобио. <…> Временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты», - говорится в заявлении.

В компании отметили, что проверят даже те продукты, которые не вызывают опасений.

Роспотребнадзор приостановил продажу пищевой продукции двух предприятий после случаев заболевания ботулизмом в Москве. Причиной заболевания стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».

Еда Работа Продукты Москва
16 июня 2024, 17:33
Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии
Global Look Press
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь из-за проблем с голосом. Трансляцию богослужения провел телеканал «Спас».

Глава Русской православной церкви рассказал, что сегодня «Господь ограничил его голос», поэтому он не сможет произнести традиционную проповедь после литургии в храме Христа Спасителя.

«Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», - отметил патриарх Кирилл.

Он также поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора.

Ранее глава РПЦ провел Божественную литургию в Георгиевском соборе Одинцова. В богослужении участвовали патриарший наместник Московской митрополии Павел, архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, митрополит Крутицкий и Коломенский.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов назвал литургию исключительным событием и поблагодарил патриарха Кирилла от имени всех прихожан.

Православие Патриарх Кирилл Москва
16 июня 2024, 11:15
Путин наградил коллектив московского хирургического центра имени Пирогова
Freepik
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Коллектив национального медико-хирургического центра имени Пирогова наградили орденом «За доблестный труд», указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе подчеркнули, что московский центр внес большой вклад в развитие науки и внедрение передовых технологий.

Путин также наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» врачей Иннокентия Белолюбского из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Елену Гришнюю и Наталью Матяшову из Областной детской клинической больницы Ростовской области. Специалисты проявили высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность, когда в экстремальных условиях оказывали пациентам медпомощь.

Ранее глава государства поздравил с профессиональным праздником всех медработников. Он напомнил, что люди всегда высоко ценили врачей за готовность прийти на помощь, сообщил RT.

Больницы Врачи Медицина Владимир Путин Наука
16 июня 2024, 09:31
Володин поздравил Терешкову с годовщиной полета в космос
РИА «Новости»
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Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова полетела в космос на корабле «Восток-6» ровно 61 год назад. Она провела на орбите почти трое суток. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ее с этой годовщиной, отметила пресс-служба парламента.

«День первого в истории полета женщины-космонавта навсегда связан с вашим гражданским и человеческим подвигом. Всему миру вы показали пример мужества, воли и силы духа», - подчеркнул Володин.

Он добавил, что Терешкова вносит вклад в развитие и укрепление своей Родины, посвятив себя служению ей.

В 2023 году, к 60-летию полета Терешковой в космос, президент Владимир Путин вручил первой женщине-космонавту недавно учрежденный орден Гагарина. Она получила награду за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность во время исторического пилотируемого полета. Глава государства также поблагодарил Валентину Терешкову за плодотворную научную и общественную работу.

Космонавты Россия Космос Валентина Терешкова

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