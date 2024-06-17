Студентам-очникам предложили дать бесплатный проезд в транспорте

«И так небольшая стипендия у студентов, по сути, уходит на проезд до университета и между корпусами, часто разбросанными по городу. Многие вынуждены скидываться на такси, лишь бы успеть на пары», - отметил Слуцкий в беседе с агентством.

По словам политика, он часто проводит встречи со студентами в разных регионах, и молодые люди неоднократно указывали на эту проблему. Бесплатный проезд для них станет действенной мерой поддержки, выразил уверенность Слуцкий. Помимо этого, продолжил он, это поможет сохранить семейный бюджет многим родителям.

«Мы обязаны создавать условия, чтобы выпускники были подготовленными специалистами, а не тратили учебное время на поиск подработки», - подчеркнул собеседник РИА «Новости».

Изменение предлагают внести в статью 40 закона «Об образовании в Российской Федерации».