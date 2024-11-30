Студента заковали в наручники и доставили в призывной пункт в Москве

Молодой человек ранее проживал за границей. По возвращении в Россию он поступил в вуз, но на воинский учет встал лишь в августе 2024 года. Осенью студенту отказались предоставить отсрочку, так как он поступил в институт не сразу после окончания школы, рассказал адвокат.

По его словам, в ноябре мужчина подал иск с просьбой признать решение призывной комиссии недействительным. Однако в конце месяца студента задержали полицейские. Основанием стало письмо военного комиссара. Ахильгов расценил действия правоохранителей как превышение полномочий.

Ранее в Москве некоторым студентам РЭУ имени Плеханова закрыли вход в учебное заведение. Молодые люди не встали на воинский учет вовремя.