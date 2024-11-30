30 ноября 2024, 20:33

Студента заковали в наручники и доставили в призывной пункт в Москве

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В Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва на срочную службу. Об этом рассказал адвокат Калой Ахильгов в Telegram-канале.

Молодой человек ранее проживал за границей. По возвращении в Россию он поступил в вуз, но на воинский учет встал лишь в августе 2024 года. Осенью студенту отказались предоставить отсрочку, так как он поступил в институт не сразу после окончания школы, рассказал адвокат.

По его словам, в ноябре мужчина подал иск с просьбой признать решение призывной комиссии недействительным. Однако в конце месяца студента задержали полицейские. Основанием стало письмо военного комиссара. Ахильгов расценил действия правоохранителей как превышение полномочий.

Ранее в Москве некоторым студентам РЭУ имени Плеханова закрыли вход в учебное заведение. Молодые люди не встали на воинский учет вовремя.

Адвокаты Военные Студенты
30 ноября 2024, 21:45
Стала известна дата индексации пенсий в России сразу на 14,75%
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Уровень социальных пенсий в России с 1 апреля следующего года поднимется до 15 456 рублей. Закон о бюджете фонда пенсионного страхования подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном сайте правовых актов.

Социальную пенсию проиндексируют на 14,75%. На конец текущего года средний размер таких выплат составит 13 475 рублей.

Российские власти проведут еще одну индексацию пенсий, на 4,5%, и в 2026 году. Еще на 4% выплаты вырастут в 2027-м.

Кроме того, с начала следующего года на 7,5% поднимется страховая пенсия и фиксированная выплата к ней. Уровень средней выплаты по этому показателю в конце 2025 года составит 20 059 рублей.

На социальные пенсии могут рассчитывать граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховых выплат. Такие же отчисления из бюджета положены тем, кто потерял кормильца и инвалидам.

Российское правительство утвердило размер ежегодной индексации социальных пенсий в марте 2024 года. Он высчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Ранее также стало известно, что с 1 октября текущего года власти индексировали пенсии и военным пенсионерам. Конкретная сумма увеличения выплат зависит от звания и выслуги лет.

Пенсия Пенсионеры Россия
30 ноября 2024, 13:28
Главный Дед Мороз России насобирал штрафов на десятки тысяч рублей на своих иномарках
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Главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал штрафов на десятки тысяч рублей за нарушение ПДД на своих иномарках. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Актер Андрей Балин в свободное время рассекает по дорогам Вологодской области на Hyundai IX35, Toyota RAV-4 и Toyota Land Cruiser Prado. Чаще всего главный волшебник страны попадался на превышении скорости.

За 2024 год артист накопил штрафов на 24,5 тысячи рублей, часть из них он уже погасил.

Личность Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин устроился в «Дом Деда Мороза» в Великом Устюге в 22 года после окончания колледжа.

Самыми популярными новогодними направлениями по России стали Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Жители Дальнего Востока покупают туры на Байкал или Алтай, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Штрафы Россия Дед Мороз
30 ноября 2024, 04:47
Депутаты захотели защитить россиян от фальшивых скидок
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой, направленной на защиту покупателей от фальшивых скидок. В своем обращении к Минпромторгу он предложил обязать магазины указывать на ценниках изменения стоимости товаров за три месяца до начала распродаж, сообщило РИА «Новости».

Документ с таким предложением уже направили главе Минпромторга Антону Алиханову. В пояснительной записке к нему говорится о необходимости отображать динамику цен на ценниках для прозрачности акций. Если товар поступил в продажу менее трех месяцев назад, это также должно быть отражено. По мнению автора инициативы, такая практика обеспечит потребителям доступ к достоверной информации и защитит их финансовые интересы.

Предложение, как подчеркивается в документе, не потребует серьезных затрат со стороны торговых организаций, поскольку информация о ценах изначально фиксировалась в учетных системах.

Чернышов отметил, что многие граждане жалуются на «фальшивые скидки», особенно в предпраздничный сезон, когда магазины часто искусственно завышают цены, а затем объявляют о «значительных» скидках. Эта схема, по словам депутата, создает видимость выгоды, вводит покупателей в заблуждение и подрывает их доверие.

Ранее стало известно, что половина скидок на ноябрьских распродажах оказалась фальшивой. Около 50% участников акции пытались выдать за цену со скидкой обычную стоимость товара.

Госдума РФ Депутаты Магазины
30 ноября 2024, 02:26
Россия увеличила орбитальную группировку радиолокационных спутников
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» успешно стартовала с космодрома «Восточный». Трансляцию запуска вела пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Через девять минут после старта разгонный блок «Фрегат» со спутником вышел на низкую орбиту В течение следующего часа блок дважды включит двигательную установку, чтобы доставить «Кондор» на рабочую высоту 500-550 километров. Затем спутник отделится от «Фрегата».

«Кондор-ФКА» - второй аппарат серии. Первый запустили в мае 2023 года. С вводом второго спутника орбитальная группировка достигнет штатного состава. Каждый спутник весит 1050 килограммов и рассчитан на пятилетнюю работу в космосе.

Спутники серии «Кондор» создавали конструкторы НПО машиностроения. Они предназначены для наблюдения за земной поверхностью в любых условиях, включая плотную облачность. Его система позволяет получать детализированные снимки, недоступные для оптических аппаратов.

Ранее Роскосмос заявил об угрозе из-за обломков спутника Intelsat-33e.

Роскосмос Космические спутники Россия Космос Космодром Восточный

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