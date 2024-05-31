Строительство назвали перспективной отраслью для бизнеса в Донбассе и Новороссии

В этой области доля МСП-предприятий Новороссии и Донбасса в четыре раза ниже, чем в целом по стране.

«Также к таким перспективным направлениям можно отнести легкую промышленность», - отметил Исаевич.

В части развития предприниматели сами знают, как и что нужно делать, подчеркнул глава Корпорации МСП. Он пообещал со своей стороны оказать бизнесу необходимую помощь и поддержку.

В Донбассе и Новороссии более 50% предпринимателей - женщины , рассказал ранее гендиректор Корпорации малого и среднего бизнеса Александр Исаевич.