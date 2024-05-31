31 мая 2024, 14:02

Строительство назвали перспективной отраслью для бизнеса в Донбассе и Новороссии

РИА «Новости»
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Строительство представляет собой наиболее перспективный вид деятельности для бизнеса в Донбассе и Новороссии. Об этом в интервью Луганскому информационному центру (ЛИЦ) сообщил гендиректор Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич.

В этой области доля МСП-предприятий Новороссии и Донбасса в четыре раза ниже, чем в целом по стране.

«Также к таким перспективным направлениям можно отнести легкую промышленность», - отметил Исаевич.

В части развития предприниматели сами знают, как и что нужно делать, подчеркнул глава Корпорации МСП. Он пообещал со своей стороны оказать бизнесу необходимую помощь и поддержку.

В Донбассе и Новороссии более 50% предпринимателей - женщины , рассказал ранее гендиректор Корпорации малого и среднего бизнеса Александр Исаевич.

Строительство Донбасс Бизнес Промышленность
31 мая 2024, 14:19
«Эмоциональное насилие». Раздевание перед ЕГЭ в Воронеже скажется на психике учеников
Соцсети
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Раздевание подростков перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа является — ситуация из ряда вон, учащиеся получили психологические травмы из-за поведения охранников. В некоторых случаях подобная демонстрация власти может привести даже к саморазрушению личности. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала психолог Ирина Гуляева.

Она подчеркнула, что девочки, которых заставили раздеться, оказались беспомощными в сложившейся ситуации, что могло оставить на них глубокий психологический след.

«Конечно, это травма, которая была нанесена ребенку. Поучается, это эмоциональное насилие. Это нарушение, очень-очень сильное нарушение личных границ человека», - объяснила специалист.

Гуляева добавила, что последствия травмы могут проявиться разными способами: дети могут стать замкнутыми или агрессивными.

«Они даже могут уйти в какое-то саморазрушение, потому что у них была реальная травма», - заключила она.

Ранее депутат Татьяна Буцкая призвала разрешить ученикам школы № 62 в Воронеже пересдать экзамен, так как они испытали сильный стресс. Она также напомнила, что рамки в школах стоят для соблюдения безопасности, а не для поиска шпаргалок.

ЕГЭ Дети Школы Школьники
31 мая 2024, 14:17
Более 17 тысяч человек из 136 стран заявились на участие в ПМЭФ
РИА «Новости»
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Участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили 17,1 тысячи человек из 136 стран. Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Его процитировали на сайте форума.

Кобяков добавил, что на мероприятие заявились 3,4 тысячи журналистов. Интерес к форуму вышел на допандемийный уровень и даже превысил показатели 2019 года. Из этого ответсек оргкомитета сделал вывод о завершении периода восстановления деловой активности и переходе к фазе роста.

Он отметил также, что форум уже оформился как «полноценный институт национального развития» и востребован в деловом сообществе.

«ПМЭФ <…> выполняет <…> уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России», - подчеркнул Антон Кобяков.

Ранее опубликовали полную деловую программу форума.

Санкт-Петербург ПМЭФ-2024
31 мая 2024, 12:47
Муж Заворотнюк ночевал в московском отеле незадолго до смерти актрисы
Global Look Press
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Фигуриста Петра Чернышева засняли на видео в Москве в отеле за пять дней до смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующий ролик опубликовал Super.

Журналисты заметили супруга артистки 24 мая в московской четырехзвездочной гостинице. За ней находится Европейский медицинский центр, в одном из филиалов которого Заворотнюк проходила лечение.

Чернышев отправился в номер после премьеры своего нового шоу «Чудеса тридевятые». Издание уточнило, что фигурист переночевал в отеле. При этом выглядел он изможденным.

Состояние тяжелобольной Заворотнюк ухудшилось около двух недель назад. Она проходила курс лечения в подмосковной частной клинике, где врачи отказались брать за это деньги.

Сердце артистки остановилось ночью 30 мая. В последние минуты с ней находился супруг. Заворотнюк умерла от рака головного мозга, с которым она боролась в течение пяти лет.

Анастасия Заворотнюк Актеры Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 11:48
Онколог объяснил, почему Заворотнюк умирала в хосписе
Global Look Press
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Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе, где ей оказывали паллиативную помощь. В беседе с изданием Woman.ru онколог Дмитрий Шабанов предположил, что артистка нуждалась в препаратах наркологического обезболивания из-за сильных болей.

Он подчеркнул, что перевод в хоспис не означает, что человека сдали или бросили. В отделениях паллиативной помощи, где находятся тяжелые пациенты, есть специальное оборудование для оказания помощи и все то, что сложно обеспечить дома.

«Часто такие пациенты, как Заворотнюк, нуждаются в препаратах наркологического обезболивания. Боли такие, что ничего другое их не может облегчить. Дома такое не делают. Так что хоспис это вовсе не про бросили», - рассказал врач.

Шабанов добавил, что в хосписах помогают не только пациентам, но и их близким, в том числе психологи.

В последние две недели жизни Заворотнюк почти не вставала с постели, она сильно похудела. Актриса умерла в ночь на 30 мая на руках супруга Петра Чернышова, который до последнего обеспечивал любимой жене достойный уход и лечение.

Болезни Врачи Анастасия Заворотнюк Россия Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк

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