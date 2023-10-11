Строительство корпуса электродепо «Столбово» началось в Москве

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По его словам, благоустройство нового корпуса направлено на комфортное обслуживание нынешнего состава Троицкой и Сокольнической линий метро. Помимо этого, здесь планируют организовать отстойно-ремонтный корпус для техобслуживания поездов.

«Готовность металлоконструкций здания мотодепо составляет 60%. Кроме того, строители приступили к созданию коммуникационного коллектора для будущих внутриплощадочных инженерных сетей», - уточнил заммэра.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на данном этапе уже закончили заложение фундамента конструкции и ведут армирование стен значимых энергетических объектов: тягово-понизительной подстанции и поста электрической централизации.

Для перегона поездов Сокольнической и Троицкой линий Московского метрополитена сделают три пересекающиеся ветки, работы по которым завершены на 85%. Туда уже привезли рельсы, а специалисты обустраивают железнодорожные пути.

Аналогично для Троицкой линии появится четвертая соединительная ветка. Ее строительство должны начать ориентировочно через месяц.

Электродепо «Столбово» возводится в ТиНАО на участке размером 16 гектаров, на котором 38 новых зданий и сооружений для работы с поездами.

Ранее стало известно, что станции двух типов построят на Бирюлевской линии метро в Москве.