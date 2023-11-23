23 ноября 2023, 13:19

Строительство 14,5 млн квадратных метров недвижимости одобрили в Москве с начала года

Сайт мэра и правительства Москвы
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​Мосгосстройнадзор за прошедшие 10 месяцев предоставил 557 разрешений на строительство недвижимости общей площадью свыше 14,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда одобрили строительство общей площадью 13,4 миллионов квадратных метров.

Бочкарев также уточнил, что более 67% недвижимости застраивают инвесторы. При этом они возводят для москвичей не только жилые дома, но и здания для социальной, деловой, коммерческой и промышленной инфраструктуры.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что больше всего одобрений на реализацию больших проектов получили в Троицком и Новомосковском административных округах - 107 документов, в Западном округе - 78, и в Юго-Восточном - 58.

Ранее стало известно, что 19 проектов комплексного развития территорий в Москве осуществят в 2024 году.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
23 ноября 2023, 18:01
«Не нравится? Ходи пешком». Депутат дал совет недовольным ростом тарифов екатеринбуржцам
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге призвали поднять тариф на проезд в общественном транспорте. С таким предложением выступил председатель комиссии по городскому хозяйству городской думы Александр Колесников, сообщил «ФедералПресс». Тем жителям, которым подобные решения не нравятся, он посоветовал ходить пешком.

«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость [проезда] на транспорте? Чего мы боимся?» - задался вопросом Колесников на заседании комиссии по бюджету и по экономическому развитию.

По словам депутата, тем, кому не нравится рост стоимости проезда, можно просто не пользоваться транспортом.

«Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет», - указал он.

Полученные за счет повышения цен на проезд деньги Колесников предложил направлять для увеличения зарплат водителей. Так, по его мнению, можно справиться с дефицитом кадров.

Первый вице-спикер Михаил Матвеев на том же заседании выступил с критикой в адрес «Гортранса». По его оценке, слияние автобусного предприятия с трамвайно-троллейбусным управлением не дало нужных результатов и не привело к ожидавшейся оптимизации.

Политик отметил жалобы на задержку трамваев и автобусов, идущих через центр города, и потребовал бороться с дефицитом водителей.

«Если весь корень зла в зарплате - давайте пойдем на то, чтобы увеличить заработную плату, чтобы на муниципальных маршрутах у нас не было этой проблемы», - подчеркнул он.

Урал Екатеринбург
23 ноября 2023, 17:14
«Денег нет – не езди, ходи пешком». Недовольным ростом цен екатеринбуржцам дали советы
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге призвали поднять тариф на проезд в общественном транспорте. С таким предложением выступил председатель комиссии по городскому хозяйству городской думы Александр Колесников, сообщил «ФедералПресс». Тем жителям, которым такие решения, не нравятся, он посоветовал ходить пешком.
«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость [проезда] на транспорте? Чего мы боимся?», - задался вопросом Колесников на заседании комиссий по бюджету и по экономическому развитию.

По словам депутата, тем, кому не нравится рост стоимости проезда, можно просто не пользоваться им, отметило издание.

«Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет», - указал он.

Полученные за счет повышения цен на проезд деньги Колесников предложил направлять для увеличения зарплат водителей. Так, по его мнению, можно справиться с дефицитом кадров.

Первый вице-спикер Михаил Матвеев на том же заседании выступил с критикой в адрес «Гортранса». По его оценке, слияние автобусного предприятия с трамвайно-троллейбусным управлением не дало нужных результатов и не привело к ожидавшейся оптимизации.

Матвеев также обратил внимание на жалобы на задержку трамваев и автобусов, идущих через центр Екатеринбурга, и потребовал бороться с дефицитом водителей.

«Если весь корень зла в зарплате - давайте пойдем на то, чтобы увеличить заработную плату, чтобы на муниципальных маршрутах у нас не было этой проблемы», - подчеркнул он.
Урал Екатеринбург
23 ноября 2023, 16:17
Дополнительные КПП поставили в Мурманской области из-за наплыва иностранцев
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По решению регионального оперштаба в Мурманской области установили дополнительные контрольно-пропускные пункты — они появились как на въезде в область, так и на ее территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.

По решению регионального оперштаба в Мурманской области установили дополнительные контрольно-пропускные пункты - они появились как на въезде в область, так и на ее территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Правоохранительные органы вместе с пограничниками детально и щепетильно проверяют все документы у приезжающих к нам иностранных граждан, проверяют легальность их нахождения в России. Мы видим, что установка этих КПП простимулировала тех, кто находится здесь нелегально, разворачивать машины и уезжать», - подчеркнул он.

Чибис также напомнил, что со вчерашней ночи в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Главная задача сейчас, по его словам, обеспечить безопасность жителей региона.

«Вчера уже был случай попытки незаконного прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она была естественно пресечена. И наша задача - принять все меры для обеспечения правопорядка», - указал он.

Действия Финляндии, закрывшей пропускные пункты, Чибис назвал недружественными и провокационными. Вместе с тем обстановка, по его оценке, контролируемая, а правоохранители работают четко и слаженно «На приграничных территориях - в Кандалакшском районе - у нас есть скопление беженцев, жителей иностранных государств, которые прибыли к нам, чтобы транзитом попасть в Финляндию», - добавил Чибис.

Он также обратил внимание, что перед тем, как финны закрыли все КПП , кроме одного, в Мурманской области, аналогичные меры приняли в Карелии.

«И, конечно, к нам увеличился поток беженцев. Естественно, мы не можем их оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания, все меры были приняты с точки зрения их безопасности, в том числе безопасности здоровья. Тем не менее, высокое скопление и увеличение динамики пребывающих к нам иностранных граждан простимулировало принятие дополнительных решений», - заключил губернатор.

Финляндия Россия
23 ноября 2023, 15:18
Пассажирам севшего в новосибирском поле Airbus A320 выплатили по 100 тысяч рублей
Global Look Press
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Более 15,5 миллиона рублей компенсации выплатили пассажирам севшего в новосибирском поле самолета «Уральских авиалиний». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Альфастрахования».

«Выплату получили 158 пассажиров на общую сумму 15,8 млн рублей - по 100 тысяч рублей каждому», - пояснили в компании.

Представители «Альфастрахования» обратили внимание, что все обратившиеся за выплатой уже получили средства. Но есть несколько пассажиров, которые пока так и не связались с авиакомпанией, хотя их проинформировали о возможности компенсации.

Экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском Airbus A320 совершил утром 12 сентября. На борту воздушного судна находились 159 пассажиров. Самолет следовал из Сочи в Омск.

Из-за неполадок гидросистемы экипаж сообщил о необходимости экстренно сесть в Новосибирске, но у воздушного судна не хватило топлива. В итоге приземление совершили в поле.

Расследование ЧП все еще продолжается. По словам руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, связано оно сугубо с вопросами безопасности полетов.

Авиация Уральские авиалинии

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