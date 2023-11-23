Строительство 14,5 млн квадратных метров недвижимости одобрили в Москве с начала года

По его словам, это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда одобрили строительство общей площадью 13,4 миллионов квадратных метров.

Бочкарев также уточнил, что более 67% недвижимости застраивают инвесторы. При этом они возводят для москвичей не только жилые дома, но и здания для социальной, деловой, коммерческой и промышленной инфраструктуры.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что больше всего одобрений на реализацию больших проектов получили в Троицком и Новомосковском административных округах - 107 документов, в Западном округе - 78, и в Юго-Восточном - 58.

Ранее стало известно, что 19 проектов комплексного развития территорий в Москве осуществят в 2024 году.