Строительная конференция пройдет в Москве 26 октября
Третья строительная конференция «Девелоперы vs Подрядчики & Поставщики: Новая эра» состоится в Москве 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе URBANIUS CLUB и проекта «Умный город» Минстроя России.
Мероприятие состоится 26 октября по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.
В конференции примут участие руководители закупок, проектирования и строительства крупнейших застройщиков страны, таких как ГК «ПИК», группа «Самолет», ГК «КОРТРОС», Setl Group, МR group и другие.
Конференция будет состоять из трех секций: строительные материалы, машины и оборудование; генподряд и субподряд; умный многоквартирный дом. На ней также выберут лучших поставщиков.
На предыдущей конференции присутствовало более 35 топ-менеджеров из лидеров отрасли, более 200 профессионалов рынка, 14 спикеров и 10 экспонентов с презентацией лучших решений.
Количество мест ограничено.
Ранее сообщалось о том, что конференция о сотрудничестве с Турцией в сфере производства и разработки лекарств пройдет в Подмосковье.