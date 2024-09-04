Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре

Развитие инфраструктуры На профильной дискуссионной площадке обсудили развитие инфраструктуры в сельской местности, призвав создать комфортные условия жизни на селе. Участники форума отметили, что для повышения рождаемости необходимо внедрять новые подходы и расширять направления поддержки семей с детьми, усиливая межведомственное взаимодействие.

Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев отметил, что по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили более 68 тысяч территорий. Только в прошлом году жилищные условия улучшили 4,4 миллиона семей, а в эксплуатацию ввели более 110 миллионов квадратных метров жилья.

«Одна из наших ключевых задач - сделать условия жизни в городах и поселках по-настоящему комфортными для каждой семьи. Сегодня перед строительной отраслью стоит первоочередная задача - улучшение качества жизни наших граждан», - отметил он.

По итогам мероприятия приняли резолюцию. Министерства пообещали учесть все поступившие предложения.

Ранее премьер Михаил Мишустин назвал нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети» одними из важнейших в России.

Меры поддержки Этот форум стал четвертым из восьми запланированных на год семьи. Ранее мероприятия прошли в Москве, Владивостоке и Муроме.

«Основным подходом в демографической политике становится „Плюс один ребенок в каждой семье“. Поэтому интересы семьи должны учитываться во всех аспектах жизни общества: в экономике и корпоративной политике, в развитии жилищной инфраструктуры и благоустройстве наших городов и поселков», - заявил министр труда Антон Котяков.

Также министр напомнил о мерах, которые вступят в силу в дальнейшем. Например, с 2025 года единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проверки нуждаемости, если семья уже получает такие выплаты. А с 2026 года родители двоих и более детей смогут вернуть часть НДФЛ за прошлый год, если среднедушевой доход в семье менее 1,5 прожиточных минимума на человека. Такие меры распространятся на все регионы, включая новые.