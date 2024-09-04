04 сентября 2024, 14:50

Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Более 500 представителей региональных органов власти, родительского сообщества, общественных организаций Приволжского федерального округа представили предложения для Стратегии семейной и демографической политики на форуме в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Развитие инфраструктуры На профильной дискуссионной площадке обсудили развитие инфраструктуры в сельской местности, призвав создать комфортные условия жизни на селе. Участники форума отметили, что для повышения рождаемости необходимо внедрять новые подходы и расширять направления поддержки семей с детьми, усиливая межведомственное взаимодействие.

Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев отметил, что по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили более 68 тысяч территорий. Только в прошлом году жилищные условия улучшили 4,4 миллиона семей, а в эксплуатацию ввели более 110 миллионов квадратных метров жилья.

«Одна из наших ключевых задач - сделать условия жизни в городах и поселках по-настоящему комфортными для каждой семьи. Сегодня перед строительной отраслью стоит первоочередная задача - улучшение качества жизни наших граждан», - отметил он.

По итогам мероприятия приняли резолюцию. Министерства пообещали учесть все поступившие предложения.

Ранее премьер Михаил Мишустин назвал нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети» одними из важнейших в России.

Меры поддержки Этот форум стал четвертым из восьми запланированных на год семьи. Ранее мероприятия прошли в Москве, Владивостоке и Муроме.

«Основным подходом в демографической политике становится „Плюс один ребенок в каждой семье“. Поэтому интересы семьи должны учитываться во всех аспектах жизни общества: в экономике и корпоративной политике, в развитии жилищной инфраструктуры и благоустройстве наших городов и поселков», - заявил министр труда Антон Котяков.

Также министр напомнил о мерах, которые вступят в силу в дальнейшем. Например, с 2025 года единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проверки нуждаемости, если семья уже получает такие выплаты. А с 2026 года родители двоих и более детей смогут вернуть часть НДФЛ за прошлый год, если среднедушевой доход в семье менее 1,5 прожиточных минимума на человека. Такие меры распространятся на все регионы, включая новые.

Семья Минтруд РФ
04 сентября 2024, 04:47
В павильоне ВЭФ включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В павильоне министерства природных ресурсов и экологии России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке включили песню «Теперь я Чебурашка» на китайском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, композицию сопровождает анимационный фильм с музыкальной группой, состоящей из кошек.

ВЭФ пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Основной площадкой для проведения мероприятия будет кампус Дальневосточного федерального университета. Тема года - «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Ранее в город прибыл российский лидер Владимир Путин для участия в форуме.

В первый день ВЭФ показали «Улицу Дальнего Востока», где 11 дальневосточных регионов России продемонстрировать свои достижения.

Песни Фильмы Россия Владивосток
04 сентября 2024, 04:37
Ростовчанка родила ребенка несмотря на сделанный аборт
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка после сделанного по медицинским показаниям  аборта — ей сообщили, что у нее замершая беременность, сердце ребенка не бьется. Историю внезапной беременности рассказало издание kp.ru.

Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка после сделанного по медицинским показаниям аборта - ей сообщили, что у нее замершая беременность, сердце ребенка не бьется. Историю внезапной беременности рассказало издание kp.ru.

Ростовчанка взяла направление на вакуумное прерывание беременности и сделал аборт. Спустя некоторое время женщине стало плохо и она обратилась в женскую консультацию. Врач диагностировал воспаление матки и назначил антибиотики.

Через месяц женщина снова обратилась к врачу. Обследование показало 14-15 недель беременности. Ростовчанка обратилась в суд за моральной компенсацией, ей должны выплатить 250 тысяч рублей. Но потерпевшая планирует обжаловать решение суда, сумма компенсации ее не удовлетворила.

Жительница Владивостока пришла на прием к врачу с жалобами на боли в животе. Она отрицала, что беременна, пока внезапно не родила ребенка.

Суд Дети Беременность Врачи Женщины
04 сентября 2024, 03:26
Глава ВЦИОМ обвинил россиянок в нежелании рожать детей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Молодые женщины в России ориентированы на построение карьеры, а во вторую очередь на создание семьи и рождение детей. Такое заявление на ВЭФ сделал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов. Он предложил чиновникам стать примером для россиянок, сообщил РБК.

Абрамов рассказал, что на форуме Росмолодежи большинство девушек не имеет семьи и детей, но приходят на работу с собачками.

«То есть раньше у нас приводили на работу детей - это нормально, дети - они были везде, это считалось хорошо. <…> Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя», - заявил Абрамов.

Факт откладывания родов гендиректор ВЦИОМ объяснил «идеологией потребления» и желанием «пожить для себя».

Ему ответила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что винить в снижении деторождаемости только женщин некорректно, решение принимают двое.

«Молодые люди тоже принимают участие в этой части <…>. Не с собачкой она должна советоваться, а с молодым человеком», - подчеркнула Останина.

Ощущение, что рядом нет «надежного плеча», заставляет девушку откладывать рождение ребенка, считает депутат.

В России готовят законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Ее назвали идеологией «экстремистской направленности».

ВЦИОМ Дети Семья Женщины Депутаты Россия Работа Чиновники
03 сентября 2024, 21:08
Путин поздравил российских пловцов с золотыми медалями Паралимпиады в Париже
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Владимир Путин поздравил российских пловцов Дмитрия Черняева и Романа Жданова, которые выиграли золото Паралимпийских игр в Париже. Поздравления от президента получили также победители Игр во Франции, легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов. Телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

«Вы сумели максимально собраться, сконцентрироваться на поставленной цели и добились триумфа, стали чемпионом XVII Паралимпийских летних игр в Париже», - обратился президент к Дмитрию Черняеву.

Владимир Путин отметил высокий класс, проявленную концентрацию, характер и труд спортсменов, напомнили «Ведомости». Президент пожелал паралимпийцам новых побед и достижений.

Днем 2 сентября еще двое россиян, выступающих на Паралимпийских играх, заняли призовые места. Серебряную медаль выиграл Артем Калашян, а его коллега по сборной Дмитрий Сафронов занял третье место в забеге на 100 метров.

Владимир Путин поздравил российских пловцов Дмитрия Черняева и Романа Жданова, которые выиграли золото Паралимпийских игр в Париже. Поздравления от президента получили также победители Игр во Франции, легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов.

Телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Спортсмены Награды Владимир Путин Франция

Новости по теме