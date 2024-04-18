18 апреля 2024, 10:33

Страсть Лаврова к сплавам по горным рекам началась в Башкирии

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Башкирия — это богатейший природный край с огромными возможностями для туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации республики в культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса.

Башкирия - это богатейший природный край с огромными возможностями для туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации республики в культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса.

Лавров признался, что как личность его сформировало «общение с природой». Состоя еще в строительных отрядах, он ездил в Сибирь и на Дальний Восток, где не только возводил различные объекты, но и познавал Родину.

«Второй момент, который сформировал меня как сегодняшнего человека - это водный туризм, сплав по горным рекам. Началась эта моя страсть с Башкортостана, за что я лично искренне благодарен этому фантастическому краю», - подчеркнул Лавров.

Башкирские реки очень привлекательны, добавил глава дипведомства. Лавров посоветовал россиянам посетить Башкирию и насладиться завораживающими пейзажами этого края. Тут путешественники могут отправиться в горы, покататься на лыжах, посетить целебные источники или побывать на исторических экскурсиях.

«От души приглашаю в этот край и в любое время года», - сказал Лавров.

Совет дипломата очень актуален, ведь майские праздники приближаются, и россияне задумываются, как провести долгожданные каникулы. «360» составил подборку мест для любителей моря, гор, природы и архитектуры. В список вошли как российские, так и зарубежные курорты на любой вкус и кошелек.

Праздники Природа Башкирия Туризм Россия Реки
18 апреля 2024, 10:11
Тюменцам досрочно выплатят пенсии в связи с паводком
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жителям Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель в связи с паводком. Об этом сообщила пресс-служба отделения Соцфонда России по региону.

«Принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля», - процитировала пресс-служба управляющего ведомством Алефтину Чалкову.

Организации почтовой связи досрочно доставят пенсию и социальные выплаты на территории, находящиеся под угрозой затопления. В ближайшее время соцвыплаты через Почту России получат люди, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

В отделении СФР по Тюменской области напомнили, что в регионе ввели режим ЧС в связи с паводком. Эксперты ОСФР вместе со специалистами других ведомств консультируют жителей по возникающим вопросам, посещают ПВР. Работает телефон горячей линии областного отделения Соцфонда 8 (3452) 27-09-72, по которому можно позвонить ежедневно: в будни с 08:00 до 17:00, в выходные - с 09:00 до 14:00.

Накануне, 17 апреля, стало известно о начале эвакуации жителей из Ишимского района Тюменской области.

Пенсия Тюмень Выплаты в России Паводки
18 апреля 2024, 09:12
Крымский парламентарий выступил за жесткий контроль трудовой миграции
Читайте нас в: Google Новости
В вопросе трудовой миграции необходимо установить жесткий контроль. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Глава региона Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому иностранцам по 35 видам экономической деятельности запретили на полгода предоставлять работу на основе патентов. Константинов напомнил, что полуостров находится в «желтом» уровне террористической опасности. Этот статус подразумевает усиление мер предосторожности, профилактики и ограничений.

«Поэтому процессы трудовой миграции в нынешней ситуации требуют жесткого контроля. Эта необходимость диктуется временем», - подчеркнул он.

По его словам, в целом необходимо отслеживать баланс рабочей силы в регионе. Нужно улучшать качество планирования, чтобы не допускать перекосов на рынке труда. Константинов уточнил, что жесткие меры трудовой миграции не должны сказываться на добросовестных людях, которые зарабатывают своим трудом.

Мигранты Крым Работа
18 апреля 2024, 04:22
Рособрнадзор предложил проверять речевые навыки на экзамене для мигрантов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Рособрнадзор внес предложение создать систему экзаменов для мигрантов по балльной системе для проверки устной речи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующие предложения внес Институт русского языка имени Пушкина.

Для включения раздела «Говорение» в экзамен для трудовых мигрантов необходимо будет внести изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации, указали в ведомстве.

Российским вузам, в которых иностранцам выдают сертификаты о прохождении экзаменов , объявили предостережения о недопустимости обязательных требований. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Мигранты Русский язык Россия Экзамены
18 апреля 2024, 03:21
Россиянам рассказали, можно ли брать отпуск на два дня между праздниками
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Трудовой кодекс РФ позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными. Об этом РИА «Новости» рассказала ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова.

В начале мая из-за праздничных дней, когда россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, рабочая неделя будет состоять из двух дней - 2 и 3 мая. На этот период можно взять отпуск, отметила юрист.

«Трудовой кодекс предусматривает возможность делить отпуск на части при условии, что одна из частей будет не меньше 14 календарных дней. Соответственно, вторую часть можно делить», - пояснила Имранова.

Однако юрист добавила, что стоит учитывать график отпусков, установленный на предприятии. Отпуск следует продумывать заранее и согласовывать его с работодателем и коллегами.

Май считается не самым удачным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Праздники Отпуск Россия

Новости по теме