Он также объяснил, где купить дешевые яйца, почему российские танки грязи не боятся и какую роль сыграл бы президент Украины Владимир Зеленский в «Мастере и Маргарите». Также были вопросы: где купить «извинительную водолазку» и какой будет пандемия Х.

Главный герой интервью поприветствовал собеседницу и попросил называть его Алексом. Первый вопрос, на который ответил бот: сколько просмотров соберет интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Учитывая то, что анонс интервью за 15 часов собрал 66 миллионов, можно предположить, что само интервью может собрать сотни миллионов просмотров в течение первых нескольких недель после публикации», - ответил GPT.

Бот также предположил, что сказал бы президент США Джо Байден после просмотра записи беседы Путина и Такера.

«Представим себе сцену: после просмотра интервью с Владимиром Путиным Джо Байден обращается к своим советникам с улыбкой и говорит: „Ну что ж, я думал заказать пиццу на обед, но после этого интервью мне кажется, лучше будет приготовить борщ. И да, у кого-нибудь есть номер Такера? Мне нужно узнать, подходит ли к борщу сметана или кетчуп“», - сказала нейросеть.

Корреспондент «360» спросила у GPT, в чем, по его мнению, заключается сила русского народа.