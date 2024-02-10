10 февраля 2024, 19:50

Стойкость перед лицом испытаний. Чат GPT рассказал, в чем сила русского народа

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Чат GPT может вести диалог в режиме реального времени и отвечать на самые разные вопросы. Корреспондент «360» Елена Кононова пообщалась с ботом, который давал ответы иногда в шуточной форме, а иногда — включая режим фантазии.

Он также объяснил, где купить дешевые яйца, почему российские танки грязи не боятся и какую роль сыграл бы президент Украины Владимир Зеленский в «Мастере и Маргарите». Также были вопросы: где купить «извинительную водолазку» и какой будет пандемия Х.

Главный герой интервью поприветствовал собеседницу и попросил называть его Алексом. Первый вопрос, на который ответил бот: сколько просмотров соберет интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Учитывая то, что анонс интервью за 15 часов собрал 66 миллионов, можно предположить, что само интервью может собрать сотни миллионов просмотров в течение первых нескольких недель после публикации», - ответил GPT.

Бот также предположил, что сказал бы президент США Джо Байден после просмотра записи беседы Путина и Такера.

«Представим себе сцену: после просмотра интервью с Владимиром Путиным Джо Байден обращается к своим советникам с улыбкой и говорит: „Ну что ж, я думал заказать пиццу на обед, но после этого интервью мне кажется, лучше будет приготовить борщ. И да, у кого-нибудь есть номер Такера? Мне нужно узнать, подходит ли к борщу сметана или кетчуп“», - сказала нейросеть.

Корреспондент «360» спросила у GPT, в чем, по его мнению, заключается сила русского народа.

Искусственный интеллект Интервью Нейросети Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 20:08
Москва, москвичи и драконы. Как столица отметила китайский Новый год
Телеканал «360»
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В России широко отмечают китайский Новый год. В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Как отмечают яркий праздник — в материале «360».

В центре города установили светящиеся арки и развесили сотни китайских фонариков. Символ года - Дракон - разгуливает по улице на радость гостям фестиваля. Отпраздновать китайский Новый год пришли и дети, и взрослые.

Яркие выступления музыкантов в национальных костюмах, танцы, спектакли, экскурсии, мастер- классы, кулинарные шоу, места для фотосессий с китайской атрибутикой - все это подготовили для посетителей. Культурную программу устроили сразу в нескольких локациях: в Камергерском переулке, на Тверской площади и Новом Арбате, а символические украшения развесили почти по всему городу.

Как сообщала пресс-служба правительства Москвы, это первое масштабное празднование китайского Нового года в столице станет историческим мероприятием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и КНР.

«Для украшения шале на Новом Арбате использовали традиционные фонарики и декоративные элементы. <…> Купол флагманского туристско-информационного центра в парке „Зарядье“ и медиафасад Останкинской башни украсила анимация с китайским драконом», - передали в пресс-службе.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Китайский Новый год - один из самых важных и продолжительных праздников в КНР. В 2024 году по лунному календарю он наступил 10 февраля.

Праздники Дети Видео Россия Фестивали Новый год Москва
10 февраля 2024, 18:29
Верховный суд России разрешил не возвращать подарки бывших возлюбленных
Unsplash
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Подарки, врученные во время незарегистрированных отношений, не являются неосновательно полученным имуществом. При расставании они не подлежат возврату, сообщило агентство РАПСИ.

Верховный суд определил, что подарки во время ухаживаний являются частью личных отношений, в рамках которых не предусматриваются какие-либо гражданско-правовые обязательства.

В издании отметили, что российский гражданин подал в Верховный суд иск с требованием к бывшей девушке вернуть подаренный им смартфон iPhone 12 Pro Max и деньги, потраченные на ремонт. К иску присоединилась его мать. Женщина заявила, что телефон принадлежал ей, и потребовала взыскать с девушки более 450 тысяч рублей. Суд не удовлетворил иск.

Ранее москвич подал в суд на компанию Apple, которая не доставила ему смартфон iPhone. Мужчина выиграл дело частично - он смог отсудить только 35 тысяч рублей.

Суд Отношения Смартфоны
10 февраля 2024, 16:57
«Спешу расстроить». Мизулина рассказала, куда «ушли» студенты с ее встречи
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Студенты в Казани не покидали массово встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В своем Telegram-канале она рассказала, что ребята спешили занять места в зоне для фото.

Мизулина рассказала, что некоторые иноагенты и СМИ начали писать, будто студенты массово покинули встречу.

«Спешу их расстроить и публикую кадры с фотографирования со студентами, которое прошло после встречи. Именно туда и устремился весь зал», - сообщила она.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что на мероприятии было много людей, многие принесли плакаты, рисунки. Мизулина поблагодарила всех, кто пришел.

«Я вас очень люблю», - заключила она.

Казанский федеральный университет также опроверг информацию , что студенты массово покинули встречу Мизулиной. Освободившиеся места сразу же заняли те студенты, для которых места изначально не хватило.

Ранее Мизулина вместе со своей организацией попала в санкционный список Европейского совета. По мнению чиновников, она помогала властям России «усиливать цензуру» и «нарушала права на свободу выражения».

Фото Интернет Казань Россия Чиновники Студенты
10 февраля 2024, 16:24
Казанский университет опроверг сообщения об уходе с лекции Мизулиной
РИА «Новости»
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Лекцию главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Казанском федеральном университете посетили более тысячи человек. Информацию о массовом уходе студентов со встречи в учебном заведении опровергли. Об этом сообщило РИА «Новости».

Зал, где проходила встреча, после основной части лекции покинули только несколько студентов, и это никак не сказалось на наполняемости аудитории и настроении гостей, указали в КФУ. Представитель университета добавил, что освободившиеся места тут же заняли другие учащиеся.

«Всего мероприятие посетили более одной тысячи человек», - подчеркнул собеседник агентства.

По словам представителя КФУ, руководство заведения заранее опубликовало анонс мероприятия с указанием начала и окончания встречи.

Ранее издание «Гроза»* заявило, что во время встречи с Мизулиной студенты стали дискутировать и спорить с ней. Несколько человек во время мероприятия покинули зал.

* признано в РФ иностранным агентом.

Интернет Скандалы Казань Студенты Екатерина Мизулина

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