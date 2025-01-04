Сторонников легализации проституции в России назвали адвокатами дьявола

Парламентарий подчеркнул, что гражданам, рассуждающим о возможности легализации проституции в стране, стоит подумать о собственных родственницах женского пола. Ведь вряд ли кто-то из них пожелал бы подобной участи своей сестре, матери или дочери.

Приверженцев идеи сделать торговлю телом законной профессией Милонов назвал «адвокатами дьявола». Депутат также напомнил о результатах новогоднего рейда по борделям. В одном из публичных домов обнаружили мигранта, трансгендера* и гомосексуалиста* в одном лице. Политик призвал закрывать подобные места, а не поощрять извращения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.