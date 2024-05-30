30 мая 2024, 15:22

«Столько негатива». Запрет религиозной одежды назвали путем к дестабилизации обстановки

Читайте нас в: Google Новости

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в парламент законопроект, разрешающий властям регионов и образовательным организациям регулировать ношение никабов и другой религиозной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. Отмечается, что цель проекта — борьба с террористическими угрозами, обеспечение безопасности жителей. Ведущая 360.ru Елена Кононова обсудила инициативу с основательницей бренда конфессиональной одежды IRADA Аминой Шабановой.

По мнению модельера, не стоит ставить в один ряд атрибуты религиозной одежды и борьбу с терроризмом и экстремизмом.

«Подобные инициативы, на мой взгляд, могут дестабилизировать обстановку. Потому что у нас великая огромная страна, многонациональная и многоконфессиональная, и конституция гарантирует каждому из нас свободу вероисповедания. Если женщина решает, что ей необходимо по каким-то своим убеждениям закрывать лицо, это ее право. А если у нее хотят проверить документы или еще что-то… мне кажется, скорее, в этом ключе надо думать - как грамотно проверить человека, не оскорбив и не обидев», - подчеркнула Шабанова.

Она отметила, что среди туристов в России, в Москве в том числе, много богатых арабов, которые, «по сути, участвуют в поддержке бизнеса» страны, оставляя здесь колоссальные суммы денег. И они носят никаб, потому что в их странах это «принято и нормально».

Собеседница 360.ru добавила, что часто несведущие люди путают хиджаб и никаб. Если, например, запретить из этого что-то одно, могут быть проблемы.

«Возникает столько негатива на этом фоне, это очень опасная история. Мы должны объединяться, быть вместе, сообща. Когда нас пытаются разъединить всевозможными способами, это нехорошо», - подытожила Амина Шабанова.

Ранее запретить никабы в России предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в парламент законопроект , разрешающий властям регионов и образовательным организациям регулировать ношение никабов и другой религиозной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. Отмечается, что цель проекта - борьба с террористическими угрозами, обеспечение безопасности жителей. Ведущая 360.ru Елена Кононова обсудила инициативу с основательницей бренда конфессиональной одежды IRADA Аминой Шабановой.

Одежда Запреты Россия
30 мая 2024, 15:46
Сохранение безопасности. Почему на ЕГЭ в Воронеже инструкция оказалась важнее этики
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Школьникам, испытавшим стресс еще до начала ЕГЭ в Воронеже, необходимо разрешить пересдать экзамен. Таким мнением с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко поделилась депутат, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Скандал вокруг досмотра с раздеванием детей перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже набирает обороты. Сотрудники пункта проведения экзамена заявили, что не нарушали никаких предписаний - инструкция оказалась важнее элементарных этических норм и человеческого отношения. Родители нескольких девочек обратились в прокуратуру.

ЕГЭ - это огромный шаг для детей в их жизнь. От экзамена зависит, в каком вузе они будут учиться, поступят они на бюджет или платное отделение, отметила Буцкая.

«Поэтому вчера Анна Юрьевна Кузнецова, вице-спикер Госдумы, обратилась с таким предложением к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову, чтобы для этих ребят, которые уже получили стресс, не доходя даже до парты, за которой они будут писать ЕГЭ, обязательно должна быть возможность этот ЕГЭ пересдать», - подчеркнула она.

Депутат добавила, что сотрудники пункта проведения экзамена выполняли свои профессиональные обязанности - они должны проверять детей при входе.

«Рамки стоят <…> не на шпаргалки. Понятно, что ни одна шпаргалка не запищит. Да и мобильный телефон тоже виден. Я хочу напомнить, что у нас рамки установлены изначально для сохранения безопасности детей в школе. <…> Здесь очень важно прописать для человека, который стоит на рамке, что ему делать, как ему реагировать», - подчеркнула парламентарий.

Сотрудник, который стоял на металлорамке в воронежской школе, объяснил, что выпускники сами поднимали одежду на эмоциях. Работника это шокировало.

ЕГЭ Дети Школы Депутаты Экзамены
30 мая 2024, 14:38
«Хорошо, что больше не сыграешь». Потап высмеял смерть Заворотнюк
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, с издевкой отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, артист разместил в своем Instagram* сторис с фотографией Заворотнюк, где она снята в роли Вики из сериала «Моя прекрасная няня». Снимок он сопроводил злорадствующей фразой о ее смерти.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», - написал он.

Поклонники, включая украинцев, раскритиковали музыканта за такие слова. В итоге он решил сразу же удалить публикацию.

Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая. Она скончалась ночью в результате тяжелого заболевания - рака головного мозга.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Болезни Музыка Актеры Шоу-бизнес Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 13:10
Москва увеличила объемы выпуска музыкальных инструментов на 60% за год
Читайте нас в: Google Новости
В России наблюдается тенденция к увеличению количества производителей музыкальных инструментов. В Москве сосредоточили изготовление струнных и ударных инструментов, в том числе и народных, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За первый квартал этого года рост производства музыкальных инструментов по стране составил 51%. Столичные компании увеличили объемы выпуска на 60% по сравнению с прошлым годом, добавил Овчинский.

«Предприятия обеспечивают продукцией консерватории и музыкальные школы, народные ансамбли, а также профессиональных артистов и исполнителей», - рассказал он.

Компания «Гусельник», которая специализируется на русских народных инструментах, планирует нарастить объем выпуска на 20% по сравнению с прошлым годом. За месяц это предприятие в среднем изготавливает порядка 100 изделий.

«Больше всего заказов мы получаем на изготовление сложных многострунных гуслей, в которых от 19 до 49 струн», - отметил владелец мастерской Игорь Крашенинников.

Другое московское предприятие - N&S Guitars - специализируется на акустических, бас и электрогитарах. За год компания планирует нарастить производство серийных инструментов в два раза.

«Мастерская располагает широким спектром оборудования, что позволяет нам осуществлять полный цикл изготовления гитары», - рассказал ее основатель Николай Кочубей.

Компания «Форте» также расширила свой ассортимент, добавив ударные инструменты, которые не выпускали в России. Среди них - трубчатые колокола, ксилофоны и маримбы.

Школы Россия Правительство Москвы Москва
30 мая 2024, 12:37
Подростков из новых регионов научат в Москве дорожному строительству
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Госкомпания «Автодор» запустила профориентационную программу для подростков 15–19 лет из новых регионов России. За несколько дней ребята смогут погрузиться в сферу дорожного строительства.

Для участия в программе отобрали победителей, призеров и участников всероссийских и республиканских олимпиад по математике, физике и информатике, а также конкурсов проектов и исследовательских работ по транспортной тематике. Подростки писали эссе о том, почему хотят участвовать в программе. Поездку в Москву устроили для авторов лучших работ.

Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал ребятам о направлениях деятельности дорожников и поделился историей своего трудового пути в отрасли.

«Мы не просто строим дороги - мы создаем полноценную инфраструктурную услугу. <…> Это возможность безопасно и комфортно проехать за заранее прогнозируемое время, это качественная связь, это все необходимые в пути сервисы. <…> И все это - наша, а в будущем, возможно, и ваша, большая и важная работа», - подчеркнул Петушенко.

Участники программы посетят ведущий транспортный вуз России - РУТ МИИТ, познакомятся с возможностями «умной дороги» в Центральном пункте управления на ЦКАД, побывают на строительстве северного обхода Твери на М-11 «Нева» и на экскурсии на выставку «Россия» на ВДНХ.

Строительство Дороги Россия

Новости по теме