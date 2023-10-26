Столичным студентам предложили стать амбассадорами проекта «Молодежь Москвы»

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что студенты во время обучения ищут себя и оптимальное место для развития и карьеры. Амбассадоры проекта всегда готовы помочь им в этом.

«Они лучше всех знают о возможностях для самореализации в Москве и всегда готовы рассказать о них таким же молодым горожанам», - подчеркнул она.

Лицом «Молодежи Москвы» выбирают ответственного представителя от столичного вуза. Любой учащийся может узнать у него о возможностях для реализации, которые предоставляет город. Помимо этого, он подскажет, в каких молодежных мероприятиях можно поучаствовать.

Кроме того, партнеры проекта находят в своих институтах соратников, которые помогают амбассадору поддерживать связь между командой «Молодежи Москвы» и администрацией университета.

Студенты активно участвуют в жизни города. В частности, они помогали организовывать программу мероприятий, посвященных Дню Победы, акции «Вам, любимые!», фестиваля «День молодежи. Конструктор будущего».

Студентка института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета Екатерина Ефимова подчеркнула, что амбассадоры - большая дружная команда единомышленников.

«Быть одним из них - это значит помогать другим стать частью молодежной команды и находиться в центре городских событий. Именно поэтому я и стала амбассадором „Молодежи Москвы“ в своем университете», - поделилась она.

Для того чтобы стать амбассадором «Молодежи Москвы», нужно учиться в столице и оставить заявку в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Далее представители свяжутся с кандидатами.

Ранее РЭО начал проводить для студентов лекции на тему расширенной ответственности производителей.