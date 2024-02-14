Столичным семьям с детьми напомнили о пользе карты москвича

Владельцам карт москвича доступны специальные предложения и скидки в продовольственных магазинах, аптеках, кафе, на автозаправочных станциях, а также в различных культурных, спортивных и развлекательных заведениях.

Карта москвича особенно пригодится семьям с детьми и беременным женщинам. Ее смогут получить: будущие мамы, зарегистрированные в медучреждениях до 20-й недели беременности; родители или опекуны, оформившие единовременное пособие по случаю рождения ребенка; семьи с детьми и беременные, получающие выплаты, но не имеющие других льгот.

Сегодня благодаря карте москвича можно получить скидки более чем в 9,5 тысячи торгово-сервисных предприятий, причем не только в Москве, но и в других населенных пунктах России.