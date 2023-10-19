Столичные ветераны получат выплаты к годовщине битвы под Москвой
В преддверии 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой столичные ветераны получат единовременную материальную помощь. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.
Выплаты получит 1,9 тысячи человек, включая инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников обороны Москвы.
В числе получателей помощи будут награжденные медалью «За оборону Москвы», участники строительства оборонительных рубежей, работники предприятий, военнослужащие, учащиеся и те, кто работал в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.
Размер выплаты составит 40 тысяч рублей.
Ранее стало известно о том, что свыше 13,5 тысячи пенсионеров и ветеранов обеспечили бесплатным зубопротезированием в Подмосковье.