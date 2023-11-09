09 ноября 2023, 18:34

Столичные школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по физике онлайн

Сайт мэра и правительства Москвы
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Школьников Москвы пригласили на онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ по физике. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Онлайн-курсы разделили на несколько независимых потоков. В записи видеороликов принимали участие учителя ведущих московских школ и преподаватели Центра педагогического мастерства (ЦПМ) департамента образования и науки столицы.

Курсы разработали на базе МФТИ с участием Федерального института педагогических измерений и ЦПМ. В них учли обновленный формат ЕГЭ по физике.

Теоретические лекции, тесты, видеоразборы практических заданий, тренировочные работы будут публиковать в течение года. Доступ к материалам курса будет осуществляться по логину и паролю Московской электронной школы.

Ранее выпускники из Мытищ поделились со школьниками секретами успешной сдачи ЕГЭ в рамках всероссийской акции «100 баллов для Победы».

ЕГЭ Дети Школьники Москва 2023
09 ноября 2023, 18:00
Более полутора тысяч работ со всей России отправили на фотовыставку «Объективно о Москве»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На фотовыставку «Объективно о Москве» продолжают прием заявок. На участие в мероприятии направили уже более 1,6 тысячи работ. Прислать их можно до 31 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, на выставку отправили работы на тему жизни мегаполиса из Москвы, области, Санкт-Петербурга и многих других городов.

В этом году впервые программу реновации вынесли в отдельный соцпроект мероприятия. Участники смогут прислать фотографии о жизни новоселов, архитектурных изюминках домов и многом другом.

Работы могут прислать как любители, так и профессионалы. Возраст и гражданство участников не имеют значения. Фотографии должны датироваться после 1 января 2022 года. Лучшие снимки представят на выставке.

Ранее в парке «Яуза» открылась фотовыставка, посвященная проекту «Питомцы в Москве». Она будет работать до 30 ноября.

Фото Выставки Москва 2023
09 ноября 2023, 16:45
Незаконно продававших места в очереди на «Щелкунчик» в Большой театр задержали
РИА «Новости»
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Большой театр обратился в Тверскую межрайонную прокуратуру с требованиями пресечь незаконную продажу мест в очереди на балет «Щелкунчик». Полиция задержала группу лиц по подозрению в этом деле, передало РИА «Новости» со ссылкой на ответ гендира учреждения Владимира Урина главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской.

«На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку», - написали в документе, опубликованной парламентарием в Telegram-канале.

После принятых мер штатную работу системы продажи билетов на балет возобновили.

Изначально горожане пожаловались на многочасовую очередь в театр. Они должны были отстоять сначала за специальными браслетами, а затем - за билетами. После этого в интернете появились объявления о продаже мест в очереди за 15-50 тысяч рублей.

Прокуратура провела проверку и злоумышленников задержали.

Прокуратура РФ Театры Москва 2023
09 ноября 2023, 16:42
Сыновья Кадырова получили высшие ордена парламента Чечни
Telegram
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Сыновей главы Чечни Адама, Эли и Ахмата Кадыровых наградили высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий». Об этом в Telegram-канале сообщил министр республики по внешним связям, национальной политике, информации и печати Ахмед Дудаев.

Орден является высшей формой поощрения граждан за достижения в сфере развития образования, охраны окружающей среды, здравоохранения, духовно-нравственного воспитания, искусства, культуры, науки и экономики, а также общественной или благотворительной деятельности на благо региона.

«Адам, Эли и Ахмат являются для подрастающего поколения ярким примером. Они изучают с раннего возраста каноны религии, делают успехи в общественной деятельности, спорте и учебе», - написал Дудаев.

Министр отметил, что сыновья Рамзана Кадырова, как и другие представители достойного рода, стремятся служить своей Родине в каждом действии.

«Все их знают как отважных и смелых молодых людей. От всей души поздравляю с наградами», - добавил он.

Ранее Адаму Кадырову вручили орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», он получил награду из рук главы региона Рашида Темрезова.

Чечня Рамзан Кадыров
09 ноября 2023, 14:46
Премьер-министр Эстонии обсудила с пранкерами возможную помощь Украине
Unsplash
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Эстония может помочь Украине с транзитом зерна через свои порты. Об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ей африканским политиком.

«Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо», - заверила Каллас.

По словам главы эстонского правительства, она уже написала председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и предложила такую альтернативу. Если украинское зерно начнет проходить через порты Эстонии, это увеличит объем примерно на 25%, отметила собеседница Вована и Лексуса.

Каллас добавила, что принятие инициативы зависит от ЕС. Евросоюз должен согласиться оплатить промежуточные расходы, подытожила премьер-министр Эстонии.

Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во время беседы она признала провал украинского контрнаступления. Мелони назвала переговоры единственным способом урегулировать ситуацию на Украине.

Эстония Украина Пранкеры Вован и Лексус

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