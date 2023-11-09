Столичные школьники смогут подготовиться к ЕГЭ по физике онлайн

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Онлайн-курсы разделили на несколько независимых потоков. В записи видеороликов принимали участие учителя ведущих московских школ и преподаватели Центра педагогического мастерства (ЦПМ) департамента образования и науки столицы.

Курсы разработали на базе МФТИ с участием Федерального института педагогических измерений и ЦПМ. В них учли обновленный формат ЕГЭ по физике.

Теоретические лекции, тесты, видеоразборы практических заданий, тренировочные работы будут публиковать в течение года. Доступ к материалам курса будет осуществляться по логину и паролю Московской электронной школы.

Ранее выпускники из Мытищ поделились со школьниками секретами успешной сдачи ЕГЭ в рамках всероссийской акции «100 баллов для Победы».