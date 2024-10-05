05 октября 2024, 14:14

Столичные производители одежды расширили ассортимент и рынки сбыта

Freepik
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В настоящее время в Москве работают более 340 производств легкой промышленности, которые выпускают обувь, одежду, различные виды тканей и аксессуары. При поддержке города компании активно развиваются, наращивают объемы производства и расширяют ассортимент, что позволяет обеспечивать жителей столицы и других регионов страны всем необходимым. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, столичные предприятия ежедневно производят свыше 35 тысяч предметов гардероба: классические и спортивные изделия, школьную форму, брюки, футболки и другую одежду.

«Благодаря разработанным по поручению Сергея Собянина мерам поддержки столичные предприятия продолжают динамично увеличивать объемы выпуска, удовлетворять растущий спрос потребителя и занимать новые ниш», - отметил Гарбузов.

Некоторым производителям легкой промышленности присвоили статусы резидента ОЭЗ или промышленного комплекса, которые дают право на значительные налоговые льготы. Также город в рамках масштабных инвестиционных проектов для размещения производств одежды предоставляет земельные участки инвесторам, отметил он.

За январь–август 2024 года столичная компания Maneken brand по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вдвое нарастила производство одежды с авторским дизайном. В настоящее время в ассортименте компании более 30 товарных групп - жилеты, футболки, спортивные костюмы, брюки и худи, их производят на современном оборудовании из качественных экоматериалов.

Кроме того, более 11 лет занимающаяся печатью на ткани компания Pink Bus нарастила в 1,5 раза объем производства за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производитель запустил свыше 100 новых принтов для печати на разных моделях свитшотов и футболок.

«Наши товары продаются во всех уголках России, а также в некоторых дружественных странах. Ряд моделей мы начали выпускать из 100% хлопка, остальные шьем из ткани с добавлением эластана. В этом году уже продали свыше 200 тысяч изделий. На пике популярности в этом году оказались футболки-варенки», - рассказала сооснователь бренда Мария Батюхнова.

На предприятии «Ольга Сказкина» отшили 5,7 тысячи изделий - жакетов, платьев и брюк, также запустили новую осеннюю коллекцию в производство.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для развития производства и отечественных промышленников. В городе созданы комфортные условия для развития как крупным, так и средних с малыми предприятиями. Московским предпринимателям доступны более 20 системных мерам поддержки города, например, субсидии или целевые займы.

Москва - город с развитым производством. В столице работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается до 150 технологичных компаний. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

Одежда Москва
05 октября 2024, 13:27
Россиян предупредили о новой схеме обмана от лица служб доставки
Global Look Press
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Аферисты стали обманывать россиян с помощью фальшивых аккаунтов профилей популярных сервисов доставки в мессенджерах. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Мошенники пишут пользователям от лица компаний, занимающихся доставкой: Delivery Club, СДЭК, «Яндекс доставки» и «Сбермаркета». Злоумышленники сообщают своим жертвам, что их заказ якобы готов к доставке, и для его отслеживания нужно перейти по ссылке.

После перехода пользователь попадает на фальшивый сайт, где просят вести личные данные, в том числе номер карты, имя пользователя и пароль от онлайн-банка. Кузьменко напомнил, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам, а тем более оставлять данные своей банковской карты.

«Очередной вид мошенничества, направленный, скорее, на старшее поколение», - отметил он.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники могут звонить россиянам под видом сотрудников МФЦ, чтобы взломать аккаунт на «Госуслугах». В ведомстве призвали никому не сообщать коды из смс и push-уведомлений.

Роскачество Интернет Мошенничество
04 октября 2024, 21:07
Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» подали 12 исков о моральном вреде
РИА «Новости»
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В Дорогомиловский суд Москвы поступило 12 исковых заявлений от родственников погибших в ТЦ «Зимняя вишня», сообщило РИА «Новости». Иски о компенсации морального вреда предъявили к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

В суде агентству рассказали, что пока не решили вопрос о принятии новых исковых заявлений по делу о пожаре в «Зимней вишне».

ТЦ в Кемерове загорелся 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, много детей. По факту пожара возбудили четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек. Все они получили реальные сроки от пять до 18 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок освободили из колонии из-за состояния здоровья. Диагноз в суде не назвали, но уточнили, что он входит в список заболеваний, препятствующих лишению свободы.

Суд Пожар в ТЦ Зимняя вишня
03 октября 2024, 09:49
Приложение «Авито» исчезло из Google Play
Global Look Press
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Магазин приложений Google Play по неизвестным причинам заблокировал доступ к сервису «Авито». Платформу по-прежнему можно скачать на Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore, сообщила пресс-служба площадки для размещения объявлений.

«Друзья, к сожалению, только что приложение „Авито“ стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», - отметили в компании.

В пресс-службе объяснили, что, несмотря на исчезновение приложения из Google Play, для пользователей практически ничего не изменилось. Если сервис уже установили на смартфоне, он продолжит работать.

«Главное, не удаляйте его и проверьте настройки смартфона, чтобы оно не сгружалось автоматически», - пояснили в «Авито».

Также представители компании предупредили, что в приложении может перестать работать функция пуш-уведомлений. Чтобы установить сервис, можно найти его в других магазинах приложений или пользоваться мобильной версией сайта.

Google Интернет Смартфоны
03 октября 2024, 09:46
Работодателям рекомендовали не отпускать простуженных сотрудников без больничного
Freepik
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В Государственной думе рекомендовали работодателям не отпускать сотрудников без больничного. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Тамара Фролова.

Она назвала неоднозначным предложение о об освобождении простуженных от работы на два-три дня без больничного.

Такая мера повлияет не только на рабочий процесс, но и скажется на здоровье людей, считает Фролова. Она напомнила, что при первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу.

«Предложение же, которое многими сегодня обсуждается, говорит об обратном: заболели - к врачу не обращайтесь, побудьте дома, установите сами себе диагноз, назначьте лекарства и через пару дней возвращайтесь на работу», - объяснила парламентарий.

Инициатива также негативно скажется на дисциплине - без больничного потеряется возможность контроля.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ранее объяснил, что пособие по больничному рассчитывается на основе среднего заработка. Первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель.

Здравоохранение Госдума РФ Работа Больничный

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