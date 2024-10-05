Столичные производители одежды расширили ассортимент и рынки сбыта

По его словам, столичные предприятия ежедневно производят свыше 35 тысяч предметов гардероба: классические и спортивные изделия, школьную форму, брюки, футболки и другую одежду.

«Благодаря разработанным по поручению Сергея Собянина мерам поддержки столичные предприятия продолжают динамично увеличивать объемы выпуска, удовлетворять растущий спрос потребителя и занимать новые ниш», - отметил Гарбузов.

Некоторым производителям легкой промышленности присвоили статусы резидента ОЭЗ или промышленного комплекса, которые дают право на значительные налоговые льготы. Также город в рамках масштабных инвестиционных проектов для размещения производств одежды предоставляет земельные участки инвесторам, отметил он.

За январь–август 2024 года столичная компания Maneken brand по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вдвое нарастила производство одежды с авторским дизайном. В настоящее время в ассортименте компании более 30 товарных групп - жилеты, футболки, спортивные костюмы, брюки и худи, их производят на современном оборудовании из качественных экоматериалов.

Кроме того, более 11 лет занимающаяся печатью на ткани компания Pink Bus нарастила в 1,5 раза объем производства за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производитель запустил свыше 100 новых принтов для печати на разных моделях свитшотов и футболок.

«Наши товары продаются во всех уголках России, а также в некоторых дружественных странах. Ряд моделей мы начали выпускать из 100% хлопка, остальные шьем из ткани с добавлением эластана. В этом году уже продали свыше 200 тысяч изделий. На пике популярности в этом году оказались футболки-варенки», - рассказала сооснователь бренда Мария Батюхнова.

На предприятии «Ольга Сказкина» отшили 5,7 тысячи изделий - жакетов, платьев и брюк, также запустили новую осеннюю коллекцию в производство.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для развития производства и отечественных промышленников. В городе созданы комфортные условия для развития как крупным, так и средних с малыми предприятиями. Московским предпринимателям доступны более 20 системных мерам поддержки города, например, субсидии или целевые займы.

Москва - город с развитым производством. В столице работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается до 150 технологичных компаний. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.