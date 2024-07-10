Столичные молодожены вживили себе в пальцы кристаллы вместо обручальных колец
Пара молодоженов удивила сотрудников московского загса ювелирными украшениями, которые символизирует брачные узы. Эксперты рассказали Telegram-каналу Shot, чем опасны такие креативные решения.
Пара молодоженов удивила сотрудников московского загса ювелирными украшениями, которые символизирует брачные узы. Эксперты рассказали Telegram-каналу Shot , чем опасны такие креативные решения.
Молодые люди, 22-летний Паша и 19-летняя Настя, вместо обручальных колец вживили себе в безымянные пальцы кристаллы.
Журналисты издания спросили у экспертов, насколько безопасно такое креативное решение. По мнению специалистов, при проколах на кистях рук высока вероятность повредить нерв или сосуды.
«Заживают раны по два месяца и очень болят. Плюс - легко занести инфекцию», - подчеркнули они.
Ранее онколог Пылев рассказал, что пирсинг и татуаж в области груди могут привести к инфицированию организма.