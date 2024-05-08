Столичная компания к 9 Мая оцифровала более 550 тысяч документов времен ВОВ

Новые оцифрованные документы и данные уже доступны на портале «Память народа».

Компания «Элар» выпускает линейку российских планетарных сканеров. Эти технологии позволяют оцифровывать любые архивные материалы, техническую документацию и чертежи, исторические раритеты и крупноформатные культурные ценности, причем быстро и качественно.

Сами сканеры разработаны на базе быстросъемных интегрированных узлов и оснащены мощными промышленными камерами, позволяющими детализировать любые изображения.

Опубликованные на сайте документы содержат сведения об участниках ВОВ, как вернувшихся с фронта победителями, так и погибших и пропавших без вести, а также описание их героических подвигах на поле боя и данные о награждениях из дел воинских частей. Компания «Элар» работает над проектом как технический исполнитель.

По словам руководителя департамента маркетинга предприятия Артема Вартаняна, благодаря порталу миллионы людей по всему миру могут узнать о судье своих родственников, воевавших на фронтах ВОВ.

При желании можно получить разрешение снимка свыше 3,5 тысячи точек на дюйм. Для это придется воспользоваться наиболее продвинутой версией сканера. Кроме того, в компании могут модифицировать изделие под проектные требования конкретного заказчика.

Власти Москвы уделяют внимание вопросу развития малых, средних и крупных предприятий, предлагая предпринимателям более чем 20 системных мер поддержки. Каждый год в столице открываются предприятия - от 40 до 50 средних и крупных, около 100 малых.

Еще прошлой осенью мэр Сергей Собянин поручил реализовать комплекс мер , направленных на развитие Москвы, в частности, на повышение ее инвестиционной привлекательности и развитие производства.