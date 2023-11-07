Стоимость услуг DHL подскочила в России в среднем на 35%

В России с 1 ноября резко выросла стоимость услуг одного из крупнейших логистических операторов в мире - DHL. Об этом со ссылкой на письмо, отправленное клиентам компании, сообщил РБК.

В письме компания указала на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулся мир в последние годы, вслед за которыми потребовалась существенная перестройка логистических цепочек.

На ценообразование, как отметили в DHL, продолжили влиять инфляция, операционные и иные затраты, стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, рост тарифов на аэропортовые сборы, цены на горюче-смазочные материалы и топлива.

«Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг», - подчеркнули представители перевозчика.

Согласно данным на сайте компании, цены за доставку по странам в расчете за 1 килограмм груза остались прежними, но стоимость сопутствующих услуг поднялась.

В частности, надбавка за нестандартные габариты груза увеличилась на 37%, составив до 4,8 тысячи рублей за одно место. Цена на транспортировку литиевых батарей, которые можно перевозить только в грузовых самолетах, подскочила на 72% - до двух тысяч рублей. А доставка в страны повышенного риска подросла до 2,88 тысячи рублей ( 64,6% к прежней цене).

Основатель и глава сервиса таможенного оформления и логистики «Айкастомс» Владимира Аксенов в комментарии изданию обратил внимание, что ранее DHL ежегодно индексировала цены на 10% максимум.