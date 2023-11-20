Стоимость новогоднего стола за год выросла на 9%

Семья из четырех человек потратит на праздничные угощения порядка 5,5 тысячи рублей. При этом год назад стоимость стола составляла менее пяти тысяч рублей.

«Стандартный набор продуктов на новогодний стол включает в себя салаты „Оливье“, „Селедка под шубой“, горячее блюдо и бутерброды с красной икрой», - перечислил зампред ассоциации Дмитрий Леонов.

По его словам, нередко россияне делают в качестве угощений сырные и колбасные нарезки. Также многие семьи с детьми приобретают торты, конфеты и соки.

Однако в этом году им придется больше потратить на мандарины (35%), курицу (27%) и яйца (25%). Традиционно в сравнении с летним периодом цитрусовые снижаются в цене на 20-25%. Но в 2023-м такая ситуация маловероятна.

Основной причиной роста цен на продукты стали дефицит сотрудников и повышенный спрос.

Ранее аналитики сообщали, что рост стоимости ингредиентов в России привел к подорожанию тортов. Цены на продукты выросли на 10-15%.