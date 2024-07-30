30 июля 2024, 20:21

Сто детей Дурова. Что скажут родители, которые воспитывают потомство миллиардера?

Телеканал «360»
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Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что у него более 100 детей в 12 странах мира. О последствиях такого отцовства в своей колонке для 360.ru рассуждала Екатерина Малашенко.

Но имеет ли Дуров право рассекретить код своей ДНК? Теперь о серьезном… Большинство пар, которые прибегают к услугам банка спермы, хотят анонимности. Вся информация о покупателях биоматериала и о донорах закрыта.

С другой стороны, есть такое понятие как «открытый донор». Это те мужчины, которые хотят узнать, есть у него дети или нет. Дуров, судя по его заявлениям, относится как раз к такой категории. Но сделать это можно только спустя 18 лет после использования биоматериала.

Если же код ДНК Дурова будет известен, ребенок теоретически получит возможность узнать, родной он своим родителям или нет, без ведома растивших его мамы и папы. И если он выяснит, что на самом деле в нем течет чужая кровь, это вряд ли хорошо скажется как на его жизни, так и на жизни родителей.

Или он хочет встать в истории в один ряд с Чингисханом, который утверждал, что у него 600 отпрысков? Думаю, с такими понятиями как семья лучше не шутить. Поэтому если сдал сперму, так будь готов расстаться с ней навсегда.

Кроме того, далеко не все родители, которые воспользовались услугами банка спермы, хотят рассказывать ребенку, как именно он появился. Они растят его как собственное чадо. То есть предполагается, что он или она никогда не узнают о наличии другого биологического отца. И на условиях анонимности семья имеет на это право.

Оказывается, 15 лет назад миллионер решил помочь своему другу, который не мог иметь детей, и стал донором спермы. А дальше то ли врачи, правда, увидели в его генетическом материале что-то уникальное, то ли Дурову сам процесс понравился, но за эти годы его донорская деятельность помогла как минимум 100 парам.

Теперь Дуров решил рассекретить код своей ДНК, чтобы его биологическим детям было проще найти друг друга. Так что теоретически можно представить, как в ближайшем будущем миллионы детей от 0 до 15 штурмуют медицинские лаборатории с желанием узнать, а не течет ли в нем голубая дуровская кровь.

Количество мемов на эту тему в интернете за пару часов после публикации новости побило все рекорды: от миньонов из «Гадкого я» до реальных объявлений на сайтах объявлений.

Возраст совершеннолетия выбран не случайно. Узнать о родном отце, которого не было рядом, - всегда не так-то просто. Но с 18 лет человек считается психически сформировавшимся и способным нести ответственность за свои действия.

Telegram Павел Дуров
30 июля 2024, 17:01
Пятиклассница с двойным гражданством пропала в Петербурге после прогулки по «Галерее»
РИА «Новости»
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Полиция Санкт-Петербурга второй день разыскивает 11-летнюю девочку, пропавшую после воскресной прогулки по центру города с подругой. По данным «Фонтанки», в последний раз она выходила на связь с матерью в минувший понедельник, 29 июля.

Журналисты выяснили, что у девочки есть гражданство России и Эстонии. Школьница учится дистанционно в частном учебном заведении и школе искусств. В воскресенье пятиклассница отпросилась у матери на прогулку с подругой по торгово-развлекательному центру «Галерея», но в обозначенное время домой не вернулась.

Самостоятельно найти дочь в ТРЦ женщина не смогла и обратилась в полицию. Девочка позвонила матери на следующий день и заявила, что не хочет возвращаться домой, поэтому останется у подруги. После этого школьница перестала выходить на связь.

Полиция начала поиски школьницы. Среди примет правоохранители указали рост 158 сантиметров, черные волосы до плеч, зеленоватые глаза. Пропавшая носила черные джинсы, голубую футболку и серую кофту. Тех, кто знает местонахождение девочки попросили сообщить в правоохранительные органы.

Ранее архангельские спасатели сообщили, что нашли живой потерявшуюся двухлетнюю девочку. В последний раз ребенка видели в поселке Белое Озеро и сотрудники МЧС в поисках ребенка обследовали все колодцы, а также привлекли вертолет и беспилотники для осмотра территории.

Полиция Санкт-Петербурга второй день разыскивает 11-летнюю девочку, пропавшую после воскресной прогулки по центру города с подругой.

По данным «Фонтанки» , в последний раз она выходила на связь с матерью в минувший понедельник, 29 июля.

Санкт-Петербург Дети МВД РФ
30 июля 2024, 16:20
Ограничение на продажу алкоголя в России повлияло на Европу
РИА «Новости»
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Средний уровень потребления алкогольных напитков в Европе снизился за счет самых густонаселенных стран, в которые вошла Россия. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно представленным данным, Европа удержала мировое лидерство по годовым объемам потребления алкоголя. В среднем на одного взрослого приходится 9,2 литра чистого спирта в год.

«Регион движется к достижению цели по снижению употребления алкоголя на душу населения, это в первую очередь связано со значительным сокращением его потребления в нескольких наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина», - говорится в тексте доклада ВОЗ.

Авторы отметили, что на сокращение потребления спиртного повлияли повышение акцизов на алкоголь, а также ограничения по его продаже. При этом мужчины в Европе употребляют спиртного более чем в три раза больше, чем женщины: 14,9 литра против четырех литров чистого спирта в год.

Ранее депутаты Госдумы начали обсуждать проект закона о запрете работы алкомаркетов по выходным дням. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты российского парламента Руслан Хамзаев заявил, что это второй по популярности запрос со стороны избирателей после принятого закона о наливайках.

Алкоголь Европа Россия
30 июля 2024, 15:18
Госдума запретила треш-стримы в России
РИА «Новости»
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В России запретили проведение так называемых треш-стримов, соответствующее решение во вторник приняли депутаты Государственной думы. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.

Законопроект определяет понятие треш-стрима. Законодатели отнесли к нему информацию, которая оскорбляет общественную нравственность и человеческое достоинство, в том числе речь идет о явном неуважении к обществу, данных, содержащих изображения противоправных действий.

Генеральный прокурор РФ или его заместители путем обращения в Роскомнадзор инициируют блокирование доступа к такой информации на территории страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что для участников и организаторов треш-стримов введут денежные штрафы до миллиона рублей с последующим изъятием оборудования для трансляций.

Россия
30 июля 2024, 15:02
Блогеров-десятитысячников обязали сообщать о себе в Роскомнадзор
РИА «Новости»
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Госдума приняла поправки, по которым владельцы публичных каналов в мессенджерах будут обязаны передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Требование коснется блогеров и владельцев Telegram-каналов, число подписчиков которых превышает 10 тысяч человек. Без этого они столкнутся с ограничениями на размещение рекламы, репост другими каналами их сообщений и получение донатов.

«Многие из них по влиянию уже превосходят традиционные СМИ, а вот их владельцы практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки», - заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

При этом о полной блокировке подобных каналов, отметил он, речи не идет.

Ранее общественник Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с призывом запретить в России сервис Boosty.

Мессенджеры Роскомнадзор Госдума РФ

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