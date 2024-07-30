Сто детей Дурова. Что скажут родители, которые воспитывают потомство миллиардера?

Но имеет ли Дуров право рассекретить код своей ДНК? Теперь о серьезном… Большинство пар, которые прибегают к услугам банка спермы, хотят анонимности. Вся информация о покупателях биоматериала и о донорах закрыта.

С другой стороны, есть такое понятие как «открытый донор». Это те мужчины, которые хотят узнать, есть у него дети или нет. Дуров, судя по его заявлениям, относится как раз к такой категории. Но сделать это можно только спустя 18 лет после использования биоматериала.

Если же код ДНК Дурова будет известен, ребенок теоретически получит возможность узнать, родной он своим родителям или нет, без ведома растивших его мамы и папы. И если он выяснит, что на самом деле в нем течет чужая кровь, это вряд ли хорошо скажется как на его жизни, так и на жизни родителей.

Или он хочет встать в истории в один ряд с Чингисханом, который утверждал, что у него 600 отпрысков? Думаю, с такими понятиями как семья лучше не шутить. Поэтому если сдал сперму, так будь готов расстаться с ней навсегда.

Кроме того, далеко не все родители, которые воспользовались услугами банка спермы, хотят рассказывать ребенку, как именно он появился. Они растят его как собственное чадо. То есть предполагается, что он или она никогда не узнают о наличии другого биологического отца. И на условиях анонимности семья имеет на это право.

Оказывается, 15 лет назад миллионер решил помочь своему другу, который не мог иметь детей, и стал донором спермы. А дальше то ли врачи, правда, увидели в его генетическом материале что-то уникальное, то ли Дурову сам процесс понравился, но за эти годы его донорская деятельность помогла как минимум 100 парам.

Теперь Дуров решил рассекретить код своей ДНК, чтобы его биологическим детям было проще найти друг друга. Так что теоретически можно представить, как в ближайшем будущем миллионы детей от 0 до 15 штурмуют медицинские лаборатории с желанием узнать, а не течет ли в нем голубая дуровская кровь.

Количество мемов на эту тему в интернете за пару часов после публикации новости побило все рекорды: от миньонов из «Гадкого я» до реальных объявлений на сайтах объявлений.

Возраст совершеннолетия выбран не случайно. Узнать о родном отце, которого не было рядом, - всегда не так-то просто. Но с 18 лет человек считается психически сформировавшимся и способным нести ответственность за свои действия.