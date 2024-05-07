В 2018 году Сигал получил должность специального представителя МИД по гуманитарным связям России и США. Он поделился с журналистами ожиданиями, что сегодняшняя церемония пройдет великолепно.

«Я думаю, с президентом Путиным Россию ждет лучшее будущее», - заявил актер.

Торжественная церемония состоится во вторник, 7 мая. Планируется, что она начнется в полдень. Известно, что Путин прибудет в Кремль на свою пятую инаугурацию на совершенно новом лимузине Aurus Senat.

Процедура присяги спровоцировала раскол в Евросоюзе. Многие страны разошлись во мнениях, стоит ли отправлять в Кремль своих представителей. Например, Франция, Венгрия и Словакия собирались послать людей, а Германия сочла участие в мероприятии неуместным.