Стихийный мемориал жертвам теракта в Crocus City Hall создали в Оренбурге

«Оренбуржцы несут цветы к стеле „Ангел мира“, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье», - отметили власти региона.

В выходные дни все массовые гуляния, спортивные и развлекательные мероприятия в области отменили по распоряжению губернатора Дениса Паслера.

«Трагедия в Подмосковье - чудовищный акт. Оренбуржье скорбит вместе с теми, чьи родные погибли», - отметил он в своем Telegram-канале , добавив, что оправдать террор невозможно.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall неизвестные начали стрелять по людям. Погибли, по последним данным, более 60 человек, порядка 100 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте. О ходе его расследования силовики уже отчитались перед президентом России Владимиром Путиным.