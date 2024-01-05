Стихийный мемориал появился в Екатеринбурге у дома, где отец выкинул ребенка в окно

Организатором мемориала стала жительница города по имени Екатерина. Женщина рассказала, что не могла находиться дома после того, как узнала о случившемся.

«У меня сердце разорвалось, и я не смогла сидеть дома. Поехала туда [на место случившегося]», - сообщила Екатерина в беседе с изданием.

В субботу, 30 декабря, 30-летний мужчина выкинул годовалую дочку из окна пятого этажа. В тот момент он ссорился с 22-летней женой. О смерти девочки стало известно только 4 января, когда ее тело нашли волонтеры.

По данным издания, на следующий день пара поехала встречать Новый год. Теперь отец может получить до 20 лет тюрьмы.

Это не первая история, когда родитель выбрасывает ребенка в Екатеринбурге. В середине декабря женщина родила и выкинула новорожденного в сугроб под окном. Она положила ребенка в мусорный пакет и вынесла его на улицу.