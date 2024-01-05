05 января 2024, 02:25

Стихийный мемориал появился в Екатеринбурге у дома, где отец выкинул ребенка в окно

РИА «Новости»
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В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память о годовалой девочке, которую отец выкинул из окна. Люди приносят свечи, мягкие игрушки и цветы к дому 37 по улице Посадская, сообщило издание Ura.ru.

Организатором мемориала стала жительница города по имени Екатерина. Женщина рассказала, что не могла находиться дома после того, как узнала о случившемся.

«У меня сердце разорвалось, и я не смогла сидеть дома. Поехала туда [на место случившегося]», - сообщила Екатерина в беседе с изданием.

В субботу, 30 декабря, 30-летний мужчина выкинул годовалую дочку из окна пятого этажа. В тот момент он ссорился с 22-летней женой. О смерти девочки стало известно только 4 января, когда ее тело нашли волонтеры.

По данным издания, на следующий день пара поехала встречать Новый год. Теперь отец может получить до 20 лет тюрьмы.

Это не первая история, когда родитель выбрасывает ребенка в Екатеринбурге. В середине декабря женщина родила и выкинула новорожденного в сугроб под окном. Она положила ребенка в мусорный пакет и вынесла его на улицу.

Дети Волонтеры Женщины Мужчины Екатеринбург Новый год
05 января 2024, 03:08
Россиянам объяснили, кто может досрочно выйти на пенсию
РИА «Новости»
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Для того чтобы получать пенсию по старости, надо достичь пенсионного возраста, иметь минимальный стаж работы и накопить нужное количество пенсионных баллов. Хотя некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

В 2024 году на пенсию выйдут мужчины, которым исполнится 63 года, и женщины в возрасте 58 лет. Минимальный стаж работы для них составит 15 лет, а необходимое количество пенсионных баллов - 28,2.

Выйти на пенсию раньше положенного возраста смогут люди с длительным трудовым стажем. Мужчины со стажем 42 года могут получать пенсию с 60 лет, а женщины со стажем 37 лет - с 55 лет. Досрочно стать пенсионерами могут также безработные граждане, которые состояли на учете в Центре занятости и были уволены с предыдущего места работы по не зависящим от них обстоятельствам - например, из-за ликвидации или реорганизации компании.

Еще несколько категорий граждан могут рассчитывать на досрочную пенсию: многодетные матери, работники вредных производств, граждане с «северным» стажем более 15 лет, учителя, врачи и работники сферы культуры.

В декабре партия «Справедливая Россия - За правду» предложила сократить обязательный стаж для досрочного выхода на пенсию. Согласно тексту законопроекта, страховой стаж для досрочного выхода на пенсию должен быть сокращен до 37 лет у мужчин и 32 лет у женщин. При выполнении этих условий мужчины смогут уйти на пенсию с 60 лет, а женщины - с 55.

Пенсия Женщины Россия Работа Мужчины
05 января 2024, 00:52
Россияне закупились кляпами и наручниками перед новогодними выходными
Unsplash
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Россияне ближе к Новому году стали в три раза чаще покупать секс-игрушки. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Перед новогодними выходными спрос повысился на товары для взрослых.

«По нашей информации, в крупной российской сети магазинов для взрослых средний показатель продаж за ноябрь - 20 тысяч игрушек, в декабре - уже 28 тысяч. А под конец года клиенты как с цепи срываются - сметают с полок предметы для плотских утех в три раза быстрее», - уточнил канал, добавив, что это ежегодная статистика.

Относительно предпочтений россиян выяснилось, что чаще всего они приобретают кляпы и наручники, а также ролевые костюмы. Далее следуют лубриканты. Популярностью пользуются также товары из раздела «Приколы», в числе которых различные брелки и леденцы. Если говорить о товарах, предназначенных для мужчин и женщин, то последние покупают на 15% чаще.

Прошлым летом жительница США обратилась за срочной медпомощью после неудачной процедуры магнитно-резонансной томографии. Она забыла вынуть анальную пробку с металлическим фрагментами и получила серьезные травмы.

Осенью 2021 года врач-проктолог в городе Новокузнецке поделился интересным случаем из своей практики. Ему удалось извлечь из заднего прохода одного из пациентов палку ливерной колбасы.

Россия Секс Новый год
04 января 2024, 20:27
«Чувствуют безнаказанность». Хинштейн — об ударившем ребенка в Ростовской области мигранте
РИА «Новости»
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Агрессивное поведение некоторых иностранцев в России связано с тем, что приезжие чувствуют свою безнаказанность. На это указал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, говоря о ситуации с нападением мигранта на ребенка в Ростовской области.

Накануне в Сети появилась информация о том, что в поселке Красный Ростовской области 1 января мигрант ударил ребенка, а потом приехал с вооруженными земляками с призывом «резать всех местных старше семи лет».

«Эти люди ведут себя так, потому что чувствуют свою безнаказанность, верят, что диаспора договорится и „отобъет“ их, а полиция не вмешается. Нужно сделать все, чтоб это чувство безнаказанности у них пропало», - написал Хинштейн В первую очередь правоохранители, подчеркнул он, должны установить гражданство мигрантов. Если гражданство «по рождению - судить со всей строгостью, если приобретенное - судить по всей строгости и лишать» его.

Хинштейн добавил, что сотрудники Росгвардии уже проверяют наличие разрешения на хранение и ношение оружия у участников конфликта.

По данным Следственного комитета , в одном из населенных пунктов Ростовской области произошел конфликт между местными жителями и мигрантом.

«Иностранный гражданин нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Также отмечается противоправное поведение мигрантов в отношении местного населения», - отметили в ведомстве.

По данному факту следователи уже начали проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Дети Мигранты Преступления Следственный комитет России
04 января 2024, 17:05
Более 150 тысяч человек посетили выставку «Россия» 3 января
РИА «Новости»
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Выставка «Россия» на ВДНХ в Москве открылась после технического перерыва 3 января. Накануне ее посетили 156 тысяч человек, сообщила пресс-служба экспозиции.

Выставка продолжила работу после двухдневного перерыва, во время которого специалисты обновляли стенды. В первый день работы в 2024 году посетителям представили новогоднюю программу.

В пресс-службе уточнили, что 31 декабря экспозицию посетили более 120 тысяч человек из разных регионов России. Всего за первые два месяца работы на площадке побывало почти четыре миллиона человек.

Открывшаяся в ноябре 2023 года выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 российских регионов, 20 компаний и организаций.

Здесь же работает новогодний базар, фермерская ярмарка, а также открыт павильон для просмотра фильмов. На стенде Московской области для гостей провели мастер-класс по созданию новогодних украшений.

Выставки Россия

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