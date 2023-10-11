Стихи и викторины: поэтический фестиваль стартовал в центрах московского долголетия
В центрах московского долголетия стартовал городской литературный фестиваль для старшего поколения. Участники посоревнуются в эрудиции на викторинах, проверят знания о фильмах, а также выступят на сцене с авторскими стихотворениями. Об этом сообщила руководитель сети центров Елена Громова.
«Поэтические клубы пользуются большой популярностью у старшего поколения: наши активисты не только изучают стихи и биографию знаменитых поэтов, но и сами сочиняют произведения, которыми делятся друг с другом», - подчеркнула она.
Литературный фестиваль пройдет в три этапа: районный, окружной и финальный. Первый состоится с 11 по 13 октября, второй - до 21 октября, завершающий - 24 октября в центре «Марьина Роща». В финале гостям покажут премьеру спектакля творческого коллектива «Маска».
Ранее центры московского долголетия подвели итоги конкурса «Лидер клуба - 2023». Активисты получили дипломы и презенты.