Стена рухнула на проезжую часть при сносе здания на северо-востоке Москвы

Машины и пешеходы не пострадали. Компания молодых людей, которая прошла вдоль здания буквально за секунды до падения конструкции, также осталась цела. Обломки перегородили движение для трамваев.

Здание, попавшее под снос, - седьмой корпус Российского университета транспорта (МИИТ), который находится в Минаевском переулке. Кирпичи упали прямо на проезжую часть.

Ранее обрушение трехэтажного дома в Сочи сняли на видео. Здание находилось в Лоо и пострадало от шторма на юге России. Очевидцы рассказали, что вода подмыла землю под зданием, из-за этого в стенах появились трещины. Дом развалился в считанные минуты. Предварительно спасатели всех эвакуировали.