Статус «Ветеран журналистики особого риска» предложили ввести в России

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Он отметил, что соответствующая инициатива поступила от СЖР, Министерства цифрового развития, комитета Госдумы по информационной политике и журналистов.

«Этот статус похож на тот, что дает, например, статус „Ветеран труда“: это бесплатный проезд на транспорте, меньшая оплата за квартиру и другие льготы», - объяснил Соловьев.

По словам главы СЖР, нововведение может появиться до конца 2024 года. Его будут применять к журналистам, работающим в горячих точках и проживающим в новых российских регионах.

Рабочее название статуса - «Ветеран журналистики особого риска». Не исключено, что его скорректируют, добавил Соловьев.

Ранее стало известно о гибели военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги.

Военкор погиб 16 июня при атаке беспилотников в районе Никольского монастыря под Угледаром.