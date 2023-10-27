Статистический портал «Витрина данных» заработал в Москве

На портале «Витрина данных» разместили большой массив статистической информации, включающий более 230 показателей для Москвы и более 190 показателей для Московской агломерации.

«Работать с сервисом легко и комфортно - он обладает интуитивно понятным интерфейсом, все данные могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде наглядных графиков», - сказал заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.

Каталог разделили на 13 проектов по разным направлениям. Доступ к данным открыли для всех желающих по адресу: mosag.rosstat.gov.ru.

Ранее раздел управления филиалами обновили на московском портале поставщиков.