Стас Михайлов спел на избирательном участке в Омске

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Певица Диана Гурцкая отдала свой голос онлайн на выборах президента России. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, певица Зара уже проголосовала на выборах главы государства в Петербурге. Она посчитала своим долгом показать хороший пример сыновьям.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Они продлятся в течение трех дней. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.

«Сегодня здесь происходит настоящая инклюзия. Здорово, что предоставлена нам возможность проголосовать», - заявила певица.

Народная артистка России проголосовала электронно при помощи компьютера в Штабе по наблюдению за выборами.