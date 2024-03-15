Стас Михайлов спел на избирательном участке в Омске
Певец Стас Михайлов проголосовал на выборах президента России, а после спел на избирательном участке в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал кремлевского пула РИА «Новости».
Певица Валерия, в свою очередь, также призвала принять участие в выборах президента.
Она добавила, что система голосования теперь стала намного удобнее.
Выборы главы государства начались в пятницу, 15 марта. Они будут идти три дня - с 15 по 17 марта. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.
Знаменитый артист спел вместе с местным музыкальным коллективом. Михайлов порадовал собравшихся композицией «Все для тебя».
Певица Зара уже проголосовала на выборах президента России в Петербурге. Она посчитала свои долгом показать хороший пример сыновьям.