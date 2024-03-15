15 марта 2024, 13:05

Стас Михайлов спел на избирательном участке в Омске

РИА «Новости»
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Певец Стас Михайлов проголосовал на выборах президента России, а после спел на избирательном участке в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал кремлевского пула РИА «Новости».

Певица Валерия, в свою очередь, также призвала принять участие в выборах президента.

Она добавила, что система голосования теперь стала намного удобнее.

Выборы главы государства начались в пятницу, 15 марта. Они будут идти три дня - с 15 по 17 марта. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.

Знаменитый артист спел вместе с местным музыкальным коллективом. Михайлов порадовал собравшихся композицией «Все для тебя».

Певица Зара уже проголосовала на выборах президента России в Петербурге. Она посчитала свои долгом показать хороший пример сыновьям.

Выборы президента РФ Стас Михайлов Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:47
Гурцкая проголосовала на выборах президента
РИА «Новости»
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Певица Диана Гурцкая отдала свой голос онлайн на выборах президента России. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, певица Зара уже проголосовала на выборах главы государства в Петербурге. Она посчитала своим долгом показать хороший пример сыновьям.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Они продлятся в течение трех дней. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.

«Сегодня здесь происходит настоящая инклюзия. Здорово, что предоставлена нам возможность проголосовать», - заявила певица.

Народная артистка России проголосовала электронно при помощи компьютера в Штабе по наблюдению за выборами.

Россия Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 12:32
Концерты группы «Слот» отменили в семи городах России
Global Look Press
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Весенние и летние концерты рок-группы «Слот» отменили в семи городах России. Об этом сообщили в Telegram-канале музыкального коллектива.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене ряда концертов. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», - написали музыканты.

Так, мероприятия не пройдут 4 марта в Калуге, 29 марта в Петрозаводске, 31 марта в Мурманске, 26 апреля в Калининграде, 12 мая в Архангельске, 1 июня в Ярославле и 2 июня в Иванове. Вернуть билеты можно по месту их приобретения.

Группу «Слот» в 2002 году основал Игорь Лобанов вместе со своими коллегами Сергеем Боголюбским и Денисом Хромых, а узнаваемый женский вокал принадлежит Теоне Дольниковой. Первый альбом вышел в 2003 году.

Ранее рэп-исполнительница Инстасамка отменила тур по России.

Концерты Россия
15 марта 2024, 10:49
Иностранные производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Global Look Press
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Иностранные производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать завоз своей продукции в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники среди ретейлеров.

По данным издания, зарубежные производители подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в Россию. Например, об ограничениях предупредила шведская Electrolux Group, владеющая брендами Electrolux, Zanussi, AEG, сообщил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли. По его словам, в торговой сети продукция Electrolux уже представлена в ограниченном количестве.

Представители ретейлеров допустили, что бренды, блокирующие параллельный импорт, могут полностью пропасть из продажи в России. По словам продавцов, эту бытовую технику заменят турецкие и китайские товары.

Ранее в России наладили поставки товаров ушедшего из страны шведского бренда IKEA по параллельному импорту. Продукцию разместили на маркетплейсах, но спрос на нее упал.

Торговля Россия Магазины
15 марта 2024, 10:44
Володин проголосовал на выборах президента
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 марта проголосовал на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы», - заявили в пресс-службе.

Президентские выборы в России стартовали 15 марта, они продлятся до 17 марта. Всего на пост главы государства претендуют четыре кандидата, которых зарегистрировал ЦИК: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что свой голос на выборах президента отдали глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Они призвали жителей регионов принять участие в процессе и поддержать своего кандидата.

Госдума РФ Выборы президента — 2024

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