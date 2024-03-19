Старый и безобидный. История пса Гаврюши взбудоражила интернет

На собак, в том числе Гаврюшу, поступила жалоба. Заявитель потребовал демонтировать будки и отловить собак. В организации ответили, что собаки прошли программу ОСВВ и «никто никуда их забирать не будет». По словам директора ветцентра, жалоба не была мотивирована укусами или агрессией собак.

«В обход этого официального ответа 7 марта была предпринята попытка демонтировать будки. Собаки в страхе разбежались. <…> Он (Гаврюша - прим. ред) очень сильно испугался и ушел под балкон близлежащего дома, пока люди там между собой разбирались. Волонтеры отстояли эти будки. Полиция уехала. Люди с ломами тоже ушли. На следующий день Гаврюшу обнаружили мертвым в том самом месте, где он укрывался от этого сражения. Просто по факту у него не выдержало сердце», - поделилась Тарасенко.

Инцидент с Гаврюшей предали огласке, откликнулось очень много людей. Сочувствующих бездомным животным оказалось гораздо больше против жалобы одного человека, отметила Тарасенко. Волонтеры провели массовую акцию памяти, а также написали официальное обращение в МВД с просьбой разобраться, на каком основании сотрудники полиции без документального обоснования пытались снести будки.

Собеседница «360» отметила, что проблема бездомных животных - это проблема в первую очередь людей, так как именно люди в ответе за тех, кого приручили.

Собеседница издания пояснила, что ее организация является муниципальным подрядчиком и реализует федеральную программу «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» (ОСВВ). Тарасенко рассказала, что произошло с Гаврюшей.

По ее словам, пес был уже возрастным, ему было около 14 лет. Он мало двигался, последние четыре года жил около храма.