Стартовала регистрация на четвертый сезон всероссийского проекта «‎ТопБЛОГ»‎

Конкурс дает массу возможностей для тех, кто хочет заявить о себе на всю страну. Блогеры от 14 лет не только пройдут образовательные программы, но и смогут заключить рекламный контракт с топовыми партнерами, а также выиграть продюсирование своего блога и личного бренда.

«ТопБЛОГ» - это первый бесплатный образовательный проект для блогеров. Он помогает прокачать навыки в создании, развитии и продвижении контента. Учеников поддерживают настоящие профессионалы.

Проект запустил новый образовательный спринт «Создание контента», в котором лидеры медиаиндустрии России научат желающих работать с трендами в социальных медиа.

Регистрация проходит до 30 июня 2024 года.

Ранее началась регистрация на соревнования для разработчиков в СКФО. Участникам предстоит собрать команду IT-специалистов и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства.