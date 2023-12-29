Стартовала работа сайта кандидата на должность президента Путина
Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина начал работу. Об этом сообщили в избирательном штабе действующего главы государства.
«Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/ », - заявили в релизе.
На портале представили дневник кампании, информацию о доверенных лицах кандидата, его биографию, контакты предвыборного и адреса региональных штабов.
Также на сайте можно ознакомиться с видеоматериалами об основных моментах кампании и увидеть раздел о важных достижениях России за последние годы. Портал создала команда отечественных IT-специалистов.
Избирательный штаб Путина начал работу 21 декабря в Гостином Дворе Москвы. Пресс-секретарем стала журналистка телеканала «Россия 24» Александра Суворова.
Сопредседателями назначили главврача Московской городской больницы № 52 Марьяну Лысенко, спикера парламента ДНР Артема Жогу и актера Владимира Машкова.