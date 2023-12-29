Стартовала работа сайта кандидата на должность президента Путина

Семейного благополучия, здоровья и новых успехов пожелали в 2024 году космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко. Они записали поздравление сотрудникам Росгвардии и зрителям «360».

Олег Кононенко поблагодарил силовиков, охраняющих космодром Байконур, за безупречную службу России, героизм, верность Отечеству и присяге. Николай Чуб пожелал, чтобы наступающий год сохранил все лучшее, что произошло в уходящем, и стал для всех годом новых свершений.

«Желаем всем вам, вашим семьям, родным и близким космического здоровья, семейного благополучия, гармонии, радости и процветания. И конечно же, поздравляем зрителей телеканала „360“», - сказал он.

Космонавты находятся на Международной космической станции. Для жителя Королева Олега Кононенко нынешний полет на орбиту стал пятым по счету. В рамках миссии запланировали более 60 экспериментов , в том числе семь новых, и четыре выхода в открытый космос.