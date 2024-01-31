Стартовал прием заявок на участие в Московском туристическом хакатоне

«Соревнование проведут в два этапа: заочный - 23–24 марта и очный - 6–7 апреля», - уточнила заммэра.

К событию смогут присоединиться профессионалы IT-сферы, специалисты по маркетингу и аналитики. Прием заявок будет открыт до 11 марта на платформе «Russpass. Бизнес». К конкурсу допустят как готовые команды (от трех до пяти человек), так и индивидуальных участников, которых объединят в команды позже.

В рамках онлайн-этапа соревнования, в котором примут участие максимум 80 команд, участникам предстоит за два дня разработать и представить экспертам инновационные решения в сфере гостиничного бронирования, навигации и организации путешествий. Призовой фонд хакатона составит 7,5 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что дизайнеры подали свыше тысячи заявок на участие в Московской неделе моды. Количество кандидатов выросло на 20%.