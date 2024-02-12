12 февраля 2024, 10:22

Стартовал прием заявок на стажировку в правительстве Москвы

РИА «Новости»
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Начался прием заявок на участие в новом потоке проекта «Стажировка в правительстве Москвы». Он будет действовать до 21 апреля. Принять участие могут студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускники вузов в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Всем желающим необходимо оформить заявку на карьерном портале, заполнив анкету. Там следует выбрать одно из семи направлений: «Городская экономика», «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «HR-город», «Комфортная городская среда» или «IT-город».

Заместитель руководителя Управления государственной службы и кадров Полина Логинова рассказала, что на стажировке молодежь может получить опыт по востребованным направлениям и придумать стратегии для решения городских задач.

«Это помогает увидеть и развить потенциал начинающих специалистов, ведь наша главная задача - заинтересовать самых талантливых и неравнодушных ребят в работе на благо города. В том числе поэтому многие выпускники стажировки продолжают свою карьеру в правительстве Москвы», - подчеркнула Логинова.

Ранее молодые исследователи и разработчики получили премии от правительства Москвы.

Вузы Студенты Правительство Москвы Москва
12 февраля 2024, 11:46
Москва заняла 15-е место в рейтинге самых заснеженных городов
РИА «Новости»
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В рейтинге городов России с самым высоким снежным покровом Москва заняла пятнадцатую позицию. Высота снега в столице достигла 60 сантиметров. Об этом сообщил сайт Gismeteo.

Лидером рейтинга, по данным погодного портала, стал Саранск. Высота снежного покрова в столице Мордовии составила 96 сантиметров. На втором месте оказалась Казань с 92 сантиметрами, а замкнул тройку Ульяновск, где зафиксировали 75 сантиметров снега.

Высота сугробов в Москве стала рекордной за эту зиму. Столько снега в столице выпало впервые за 10 лет , с 2013 года.

В конце предыдущей недели «заток арктического воздуха» принес в Москву 20-градусные морозы. С 9 по 11 февраля столбики термометра опускались ночью до -15…-20 градусов.

В ближайшее время в Москве пройдет снег, местами ледяные дожди, возможна гололедица. Город накроет теплый атмосферный фронт.

Рейтинги Россия Погода Погода в Москве Москва
12 февраля 2024, 11:29
Депутаты поддержали законопроект о гражданских женах участников СВО
РИА «Новости»
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Члены комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали законопроект о правовом статусе гражданских жен участников спецоперации, предоставлении им льгот и выплат в случае гибели бойцов. Информацию об этом опубликовали в базе нижней палаты парламента.

Заседание профильного комитета прошло 12 февраля. Депутаты обсудили законопроект и рекомендовали Госдуме принять его в первом чтении.

«Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы на 21 февраля 2024 года для рассмотрения в первом чтении», - постановил комитет.

Председатель комитета Павел Крашенников, сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас внесли проект изменений в федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в конце января. Они предложили признавать супругами погибших или пропавших без вести участников СВО их сожительниц, распространять на них положенные в таких случаях льготы и выплаты. Гражданские жены смогут добиться присвоения такого статуса через суд, если супруги жили вместе более трех лет или не менее одного в случае наличия ребенка.

В Балашихе семьям участников СВО предоставили скидки на отдых в парках Пехорка, Ольгинский и Пестовский. Они смогут внести только половину стоимости.

Законы Госдума РФ Военные
12 февраля 2024, 11:11
Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до вторника
РИА «Новости»
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Оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника, 13 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

Сегодня и завтра в некоторых районах мегаполиса пройдет ледяной дождь и ожидается налипание мокрого снега. Аналогичное метеопредупреждение касается и Московской области.

Кроме того, желтый уровень опасности объявили в столице из-за тумана, который также продлится до 21:00 вторника.

Ранее синоптик предупредил , что в понедельник, 12 февраля, в Москву придет потепление. Температура воздуха будет варьироваться от -2 до 0 градусов.

Водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах. При необходимости пересаживаться на городской транспорт. Аккуратными следует быть и пешеходам.

Дороги Погода Водители Погода в Москве Москва
12 февраля 2024, 11:04
Слуцкий осудил идею обменять останки Столыпина на украинских военнопленных
РИА «Новости»
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Идею о включении в обмен пленными останков российского государственного деятеля Петра Столыпина предложили «террористы-эксгуматоры». Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он назвал происходящее «кощунственной иронией». Слуцкий отметил, что Столыпина убили анархисты-террористы в Киеве.

«И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически „выставить на торги“ его останки. Укрофашистскому режиму мало захвата Киевско-Печерской лавры», - подчеркнул он.

Политик добавил, что эти террористы дошли до осквернения могил великих русских людей.

Столыпина захоронили на территории Киево-Печерской лавры. Как напомнил RT , глава Государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко призвал включить в обменный список останки политика. Он указал на то, что в российской земле захоронены «украинские известные деятели». Их, по мнению Остапенко, можно обменять на останки Столыпина.

Россия Киев Леонид Слуцкий ЛДПР

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