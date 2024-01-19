19 января 2024, 11:40

Стартовал прием заявок на гранты для московских производителей фильмов

Соцсети
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Прием заявок на гранты для московских производителей фильмов стартовал в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Гранты предоставляются Агентством креативных индустрий и являются частью городского проекта „Москва - город кино“. Все условия - на сайте АКИ», - подчеркнул градоначальник.

Собянин отметил, что город возместит вложенные затраты с 20 сентября до 31 декабря прошлого года на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств мегаполиса. Кроме того, деньги вернут и за организационно-технические расходы на съемки.

Чтобы получить грант, необходимо подать заявку, а также подготовить документы по списку до 29 февраля. Организации, которые зарегистрированы в мегаполисе и оформили заявки на проведение киносъемочных работ через сайт Московской киноплатформы, окажут поддержку.

По словам мэра, более 3,5 миллиона человек стали участниками проектов Агентства креативных индустрий. В результате прошли несколько крупных событий. Среди них - «Москва Фест», BRICS+ и Fashion Summit. Благодаря этому удалось улучшить партнерские отношения более чем с 70 странами.

Ранее Собянин пообещал, что в Москве появится кинокластер мирового уровня. На месте заброшенного пустыря начали развивать Кинопарк Москино.

Награды Кино Фильмы Сергей Собянин Москва
19 января 2024, 11:59
Москва обновила снежный максимум этой зимы
РИА «Новости»
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Высота снежного покрова в Москве побила рекорд этой зимы. Однако обновления суточного рекорда 18 января по количеству выпавших осадков в мегаполисе не произошло. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на базовой метеостанции города ВДНХ за сутки в осадкомеры попало шесть миллиметров осадков. Это меньше предыдущего максимума истории 19 января, который составил 10 миллиметров.

«Однако ночь на пятницу принесла в столицу еще четыре миллиметров осадков, и этого хватило, чтобы высота снежного покрова превысила максимум нынешней зимы», - отметил синоптик.

К утру высота сугробов в Москве на метеостанции ВДНХ достигла 42 сантиметров - на девять сантиметров выше вчерашнего дня. Также показатель в 1,5 раза выше климатической нормы для 19 января. Прошлый рекорд зафиксировали 16 декабря 2023 года - 39 сантиметров.

На других метеостанциях столицы снежные покровы варьировались от 41 сантиметров на Балчуге до 48 сантиметров в Тушине.

Больше всего снега зафиксировали в подмосковной Коломне, где высота снега за 24 часа выросла на 12 сантиметров, достигнув отметки в 49 сантиметров.

Учитывая погодные условия, более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве.

Рекорды Погода Погода в Москве Москва
19 января 2024, 10:50
Штрафы за непристегнутые ремни предложили отменить в России
РИА «Новости»
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Штрафы за непристегнутые ремни безопасности для водителей необходимо временно отменить из-за несовершенства системы фотовидеофиксации. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике, труда и делам ветеранов, депутат Ярослав Нилов.

По его словам, водители зачастую получают штрафы лишь потому, что камера не может распознать ремень безопасности на фоне черной куртки.

Также парламентарий вспомнил резонансный случай, когда водитель из Балакова получил штраф в тысячу рублей за непристегнутый пакет на переднем сиденье.

«Такие случаи далеко не единичны. Водителям приходят штрафы за мнимую беседу по телефону или нарушение занесенной снегом дорожной разметки», - отметил Нилов.

Ранее стало известно, что водителям в России запретят превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Инициативу разработал Минтранс, ведомство предложило ввести поправки уже с 1 сентября 2024 года.

Штрафы Россия Водители
19 января 2024, 10:48
ЛГБТ — для ограничения рождаемости. Решение Верховного суда России о признании движения экстремистским попало в сеть
РИА «Новости»
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ЛГБТ-движение* создали в США для контроля над рождаемостью и продвижения нетрадиционных семейных отношений. Хотя его не зарегистрировали официально, в России насчитали 281 участника. Верховный суд заявил об этом в решении о признании движения экстремистским. Текст документа опубликовало информагентство «Свободные новости».

Судья Олег Нефедов на 19 страницах объяснил позицию Верховного суда России. Документ, по информации агентства, приобщили к одному из административных дел. В нем сослались на заключение Минюста о том, что движение ЛГБТ * зародилось в США в 1960-е годы, а в Россию пришло в 1984 году. По мнению специалистов, оно возникло как часть политики ограничения рождаемости. Американцы предлагали поощрять нетрадиционные семейные отношения.

«Публично декларируя в качестве задач борьбу за права ЛГБТ-сообщества*, борьбу с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ-людей*, профилактику ВИЧ/СПИД и других заболеваний, движение фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», - заявил судья.

По его словам, незарегистрированное движение действовало на территории 60 регионов России, активное участие в нем принимал 281 человек. Верховный суд посчитал, что ЛГБТ-людей* объединяли использование феминитивов, общие интересы, схожий образ жизни.

ЛГБТ-движение* признали в России экстремистским в ноябре 2023 года. После этого силовики провели рейды в гей-клубах *, а россияне нашли признаки запрещенной пропаганды в клипах Сергея Лазарева , Филиппа Киркорова, Николая Баскова, группы «Танцы Минус» , комиксах издательства «Эксмо».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Суд ЛГБТ Экстремизм
19 января 2024, 10:46
Торговые автоматы с молочной продукцией установят в Москве
РИА «Новости»
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Права на размещение вендинговых автоматов для молочной продукции выставили на городские торги в трех районах Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, предприниматели смогут поучаствовать в открытых аукционах и получат право установить на севере, северо-востоке и северо-западе мегаполиса семь торговых автоматов с молочной продукцией.

«С ними [победителя торгов] подпишут договоры на право размещения нестационарных торговых объектов площадью четыре квадратных метра каждый на специально отведенных участках сроком на пять лет. Заявки на участие принимают до 2 февраля», - рассказал Пуртов.

В районе Отрадного появятся три автомата, а еще по одному в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгино и Южном Медведково. Их поместят рядом с многоэтажными жилыми домами и остановками общественного транспорта.

Помимо основной продукции в вендинговых автоматах могут быть сухие молочные продукты, фруктовые и овощные соки, безалкогольные прохладительные напитки и другие товары.

Аукционы пройдут 7 февраля в онлайн-режиме. Чтобы стать участником мероприятия, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и быть обладателем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее на торги выставили дом купца Крупенникова в центре Москвы.

Торговля Москва

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