Стартовал прием заявок на гранты для московских производителей фильмов

«Гранты предоставляются Агентством креативных индустрий и являются частью городского проекта „Москва - город кино“. Все условия - на сайте АКИ», - подчеркнул градоначальник.

Собянин отметил, что город возместит вложенные затраты с 20 сентября до 31 декабря прошлого года на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств мегаполиса. Кроме того, деньги вернут и за организационно-технические расходы на съемки.

Чтобы получить грант, необходимо подать заявку, а также подготовить документы по списку до 29 февраля. Организации, которые зарегистрированы в мегаполисе и оформили заявки на проведение киносъемочных работ через сайт Московской киноплатформы, окажут поддержку.

По словам мэра, более 3,5 миллиона человек стали участниками проектов Агентства креативных индустрий. В результате прошли несколько крупных событий. Среди них - «Москва Фест», BRICS+ и Fashion Summit. Благодаря этому удалось улучшить партнерские отношения более чем с 70 странами.

Ранее Собянин пообещал, что в Москве появится кинокластер мирового уровня. На месте заброшенного пустыря начали развивать Кинопарк Москино.