25 июня 2024, 17:32

Стартовал конкурс для юных журналистов и блогеров из новых регионов

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Команда президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с «Новое.Медиа» запустили масштабный медиаконкурс для начинающих корреспондентов и блогеров из новых регионов России. Юные специалисты в сфере интернет-коммуникаций из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут попасть в штат регионального СМИ. На приз также могут претендовать блогеры и те, кто мечтает ими стать. Условие — возраст от 16 лет.

Для участия в конкурсе необходимо записать минутный видеоролик с рассказом о себе, заполнить анкету и прикрепить к ней видиовизитку на сайте проекта до 7 июля. Позже конкурсантов ждет творческое задание - им предстоит выбрать из предложенных организаторами событий самые интересные для себя, а также рассказать о различных аспектах жизни Новороссии землякам и жителям других регионов.

Победителя определят 22 июля по итогам народного голосования в соцсетях.

«Уверен, вместе с нашими партнерами, молодой и энергичной командой нового регионального медиа, мы сможем помочь талантливым и мотивированным юным корреспондентам сделать первый шаг в большую журналистику, поддержать тех, кто хочет развиваться в медиасфере и повысить свой профессиональный уровень», - рассказал руководитель отдела реализации спецпроектов АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Варяница.

Он отметил, что задача президентской платформы - предоставлять молодым людям возможности для личного развития и профессионального роста.

Журналистика Блогеры Донбасс Россия конкурсы
25 июня 2024, 15:11
Стало известно, когда выйдет «Шрек 5»
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Специалисты уже активно работают над созданием пятой части мультфильма «Шрек». Ее выпуск ожидают в следующем году, сообщил порталу Collider актер Эдди Мерфи.

По словам озвучившего Осла артиста, он уже успел записать фразы своего персонажа из первого акта для новой части мультфильма. Создатели приступили к работе над проектом в начале этого года, а релиз наметили на 2025 год.

Мерфи также анонсировал подготовку спин-оффа об Осле. К его съемкам приступят после запуска «Шрека 5».

Премьера мультипликационной картины о великане-людоеде и его закадычном друге Осле состоялась 23 года назад. «Шрек» стал самым кассовым релизом 2001 года. Он удостоился премии «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм.

По словам продюсера франшизы Кристофера Меледандри, работа над продолжением «Шрека» вызвала у актеров большой энтузиазм. Созданием пятой части занимается американская студия DreamWorks Animation.

Кино Фильмы Премьеры Актеры
25 июня 2024, 15:01
Погибшую в Сочи девушку решили не хоронить. Разве так можно?
Unsplash
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Родственники погибшей в Сочи девушки имеют право кремировать ее тело или захоронить его в земле. Отказаться от похорон нельзя — за это предусматривается административная ответственность, рассказал 360.ru директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Он прокомментировал слухи о том, что семья погибшей в Черном море 20-летней девушки якобы отказалась ее хоронить. Специалист объяснил, что родственникам все равно придется проводить ту или иную процедуру погребения.

«Не хоронить никаким образом - это просто никакие власти не разрешат. Человек должен быть тем или иным образом погребен. Даже юридически факт его захоронения должен быть отмечен», - указал адвокат.

Юрист добавил, что близкие погибшей могут кремировать тело, а затем уже захоронить его. По словам Аграновского, крематорий выдает прах только в том случае, если родственники получили специальную справку о том, где будет проводиться погребение.

«Юридически, как это ни печально звучит, на человеческой жизни, на пути человеческом всегда должна быть поставлена юридическая точка. Не только фактическая, но и юридическая», - заключил эксперт.

Он добавил, что фиксировались исключительные случаи, когда родственники отказывались признавать факт смерти, и тогда в процесс уже включалось государство.

«Смерть - это совершенно особая категория. Она не укладывается у человека в голове», - указал специалист.

Ранее знакомая семьи утонувшей девушки рассказала, что покойная перед смертью говорила о том, как именно она хочет быть погребенной. Родственники решили кремировать тело в соответствии с пожеланиями усопшей, пояснила женщина.

Черное море Адвокаты Сочи
25 июня 2024, 11:47
Глава Дагестана выступил против ношения никаба
Global Look Press
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Ношение никаба несвойственно кавказским народам и может негативно сказаться на безопасности в регионе. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на сессии Народного Собрания, его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что мужчины-террористы с помощью никабов могут прятаться, а женщины - проносить запрещенные предметы. Он добавил, что выступает против ношения этой одежды с точки зрения террористической безопасности.

«Лично я против ношения никаба», - указал Меликов.

Ранее депутаты Госдумы внесли в правительство закон о запрете одежды, скрывающей лицо. Парламентарий от КПРФ Михаил Матвеев подчеркнул, что инициативу разработали, исходя из вопросов безопасности, а не религиозных убеждений.

В июне жителя Ташкентской области Узбекистана арестовали за ношение никаба. Мужчина скрывался на базаре в Ташкенте с помощью женской одежды. Ему назначили 15 суток ареста, сообщил RT.

Одежда Дагестан Женщины
25 июня 2024, 09:09
Инна Святенко предложила утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца
Freepik
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Сенатор Инна Святенко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца. Также Святенко попросила предусмотреть возможность введения электронного аналога этого документа, который будет иметь ту же силу, что и оригинал.

«Многодетные родители на встречах часто задают один и тот же вопрос. Путешествуя по России, люди не могут пользоваться статусом многодетной семьи в других регионах. Это нужно исправить – сделать так, чтобы в любой точке страны многодетные могли пользоваться всеми мерами поддержки и льготами», – рассказала Святенко 360tv.ru.

Глава правительства поддержал эту инициативу. По его словам, удостоверение будет разработано – причем и в бумажном, и в цифровом формате.

«Для людей бывает непросто собрать пакет документов. Это особенно касается многодетных семей в тех случаях, когда семья переезжает, отправляется на отдых, ребенка на лечение везут. Поэтому единообразие удостоверения, которое многодетный статус подтверждает, будет решено. И в повседневной жизни, и в социальных организациях его будет можно предъявить», – заявил Мишустин.

Отдых Льготы Дети Семья Россия Михаил Мишустин

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