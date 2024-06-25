Стартовал конкурс для юных журналистов и блогеров из новых регионов

Для участия в конкурсе необходимо записать минутный видеоролик с рассказом о себе, заполнить анкету и прикрепить к ней видиовизитку на сайте проекта до 7 июля. Позже конкурсантов ждет творческое задание - им предстоит выбрать из предложенных организаторами событий самые интересные для себя, а также рассказать о различных аспектах жизни Новороссии землякам и жителям других регионов.

Победителя определят 22 июля по итогам народного голосования в соцсетях.

«Уверен, вместе с нашими партнерами, молодой и энергичной командой нового регионального медиа, мы сможем помочь талантливым и мотивированным юным корреспондентам сделать первый шаг в большую журналистику, поддержать тех, кто хочет развиваться в медиасфере и повысить свой профессиональный уровень», - рассказал руководитель отдела реализации спецпроектов АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Варяница.

Он отметил, что задача президентской платформы - предоставлять молодым людям возможности для личного развития и профессионального роста.