Старший внук Зюганова опроверг сообщения об экстренной госпитализации

В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол. Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил 360.ru, почему это неоднозначная инициатива.

«Отсутствие тонировки может показать, что за рулем неадекватный водитель, пьяный, наркоман, террорист с автоматом, или что водителю плохо. С другой стороны, [с тонировкой] снижается нагрев салона <…> и расходуется меньше бензина из-за работы кондиционера. Но в приоритете была, есть и будет безопасность дорожного движения», - подчеркнул специалист.

По словам Славнова, когда водитель едет с затонированными боковыми стеклами вечером и ночью, уровень безопасности снижается, потому что ему «не всегда видно, что находится сзади». Ставить на одну чашу весов безопасность, а на другую - степень нагрева салона и нагрузки на кондиционер неразумно, считает собеседник.

Согласно законопроекту, водителей не станут наказывать, если светопропускание пленки составит не менее 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента.

«Пленки бывают разные: одна нам даст затемнение, другая - чуть притемнит, но зачем она тогда вообще нужна? Надо смотреть, что такое эти 50% и как это сказывается на водителе. А если случится погрешность прибора - он покажет 55%, что тогда? Стоит ли рисковать и платить штраф, пусть маленький, отдирать пленку?» - задался вопросами Дмитрий Славнов.

Он добавил, что раньше, когда это разрешалось, ездил в автомобиле с тонировкой передних боковых стекол, но повторять тот опыт, скорее всего, не станет.

«Когда можно было ездить с тонировкой, я с ней ездил, когда ввели штраф, я ее снял. По нагреву салона существенной разницы не вижу. <…> Я, наверное, тонироваться не буду: опять же безопасность всегда в приоритете», - подытожил автоэксперт.

Ранее россиянам назвали четыре фактора , которые могут повлиять на вероятность остановки машины инспекторами ГИБДД.