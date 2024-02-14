Старшеклассник в Москве попал под следствие за шопинг по чужой карте

По данным авторов статьи, 17-летний парень гулял с друзьями и случайно увидел банковскую карту возле ТЦ «Петровский». Он обрадовался и решил воспользоваться удачей - пошел по магазинам. Но успел потратить всего четыре тысячи.

В результате оказалось, что карта принадлежала другому подростку, а за всеми транзакциями следил его отец. Когда мужчина спросил сына, куда тот потратил весь лимит на карманные расходы, мальчик сильно удивился, так как сам ничего не покупал. Семья в итоге обратилась в полицию.

Молодого человека, который решил поживиться на чужой неосторожности, быстро опознали. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее двое мужчин обокрали 13-летнего школьника на остановке в Москве. У ребенка украли дорогостоящий смартфон.