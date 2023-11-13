Старшего сына Кадырова назначили первым замминистра Чечни по физкультуре и спорту

«Сердечно поздравляю моего дорогого племянника <…> Ахмата Кадырова с назначением на должность. <…> Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства», - отметил Даудов.

Он добавил, что Кадыров-младший занимался вопросами развития спорта, молодежной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения еще в роли председателя Совета чеченского регионального отделения общероссийской организации «Движение первых». Адам Кадыров «трепетно относится» к темам, связанным с молодежью, и имеет достаточно знаний и опыта для того, чтобы занять новый пост, констатировал парламентарий.

Глава регионального парламента выразил уверенность в том, что новый замминистра справится с задачами на высоком уровне, пожелал ему успехов и достижений.