Старинный рецепт блинов «для знатных особ» с эфирным маслом розы появился в Сети

Для приготовления блинов по первому рецепту в поваренной книге потребуется один литр подогретых сливок, шесть яиц, шесть желтков и мука. После смешивания ингредиентов нужно добавить 110 граммов топленого масла.

Второй рецепт предназначен для особ из высшего общества. В составе теста используется вино и розовая вода или эфирное масло розы. Для получения изысканного лакомства нужно смешать 100 граммов дрожжей, стакан сливок, четыре яйца, 230 граммов сливочного масло и мука. В тесто также добавляют 230 граммов сахара, ложку соли и один стакан дробленого миндаля.

В 2024 году Масленицу отмечают с 11 по 17 марта. В праздничную неделю принято печь блины и сжигать чучело зимы.