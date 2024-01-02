Старейший итальянец скончался на 112-м году жизни в Тоскане

Джаванни родился в 1912 году. Он пережил «испанку» и COVID-19. Даже стал самым пожилым жителем Италии, который привился от коронавируса. В молодости он был стрелком-берсальером, но после возвращения из армии работал фермером, продавал овощи в родном итальянском городе Чечина. Ему помогала жена, но в 1982 году она скончалась.

Родные ласково называли его Триполино, а сам мужчина гордился увиденными им историческими событиями. В августе 2023 года его день рождения громко отметил весь город. Мужчину поздравила мэрия Чечины и Национальная ассоциация берсальеров.

Издание RT сообщал о смерти более 20 миллиардеров из списка журнала Forbes в 2023 году. В их числе оказалась одна женщина - глава китайской компании НР WuXi AppTec Чжао Нин.