Старейшие жители Сахалина сами пришли на участок для голосования
Старейшие жители села Новое на Сахалине пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
Сначала на участок для голосования пришла 92-летняя Пелагия Филиппова. В избиркоме рассказали, что пенсионерке предлагали проголосовать на дому, но она «проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла для голосования на участок».
Затем на тот же участок пришел 93-летний Николай Дунаев.
«Сначала он планировал голосовать на дому, однако в этот важный и ответственный для всей страны день принял решение лично посетить избирательный участок и отдать свой голос», - сообщили в избиркоме.
Представители избирательной комиссии добавили, что внимательно относятся к избирателям старшего возраста и всегда готовы прибыть к ним для голосования на дому.
Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Избирательные участки уже открылись на Колыме, Сахалине и Курилах , в Забайкалье, Якутии, Приамурье , Иркутской области и Бурятии.