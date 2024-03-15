15 марта 2024, 04:09

Старейшие жители Сахалина сами пришли на участок для голосования

РИА «Новости»
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Старейшие жители села Новое на Сахалине пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

Сначала на участок для голосования пришла 92-летняя Пелагия Филиппова. В избиркоме рассказали, что пенсионерке предлагали проголосовать на дому, но она «проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла для голосования на участок».

Затем на тот же участок пришел 93-летний Николай Дунаев.

«Сначала он планировал голосовать на дому, однако в этот важный и ответственный для всей страны день принял решение лично посетить избирательный участок и отдать свой голос», - сообщили в избиркоме.

Представители избирательной комиссии добавили, что внимательно относятся к избирателям старшего возраста и всегда готовы прибыть к ним для голосования на дому.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Избирательные участки уже открылись на Колыме, Сахалине и Курилах , в Забайкалье, Якутии, Приамурье , Иркутской области и Бурятии.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 02:29
Выборы президента начались в Якутии, Забайкалье и Приамурье
РИА «Новости»
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Избирательные участки на выборах президента России открыли в Амурской области, Республике Якутия и Забайкальском крае. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным избиркома, в Приамурье заработали 706 избирательных участков. Большинство из них открыли свои двери в 08:00 по местному времени. Пять УИК начали принимать избирателей на два часа раньше в аэропорту Благовещенска.

Системами видеонаблюдения оборудовали 258 самых крупных участков Амурской области. Фиксировать процесс не будут только на УИК, расположенных в медучреждениях, СИЗО или в местах голосования военнослужащих.

В Забайкальском крае открылись 863 избирательных участка. В 13 уже завершили работу - здесь проходило досрочное голосование.

Ранее участки для голосования заработали на Камчатке и Чукотке. Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта.

Якутия Россия Выборы президента РФ Выборы
15 марта 2024, 02:09
Большинство россиян признались, что учатся готовить по роликам из соцсетей
Freepik
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Большинство россиян учились готовить и развивали свои кулинарные навыки с помощью контента из социальных сетей. Об этом сообщили в исследовании, проведенном «Одноклассниками» и Lady Mail.ru (проект технологической компании VK).

В опросе участвовали около трех тысяч пользователей по всей стране.

Выяснилось, что 60% респондентов смотрели обучающие видео и читали пошаговые инструкции в тематических группах, у блогеров или в ленте с публикациями друзей. Еще 38% опрошенных признались, что их научили готовить родственники и друзья.

Что касается новых рецептов, то в соцсетях их искали 54% респондентов, экспериментировали - 22%, пользовались книгами рецептов - 18%, а 6% опрошенных вообще новинки не готовили.

В ходе исследования выяснилось, что россияне предпочитают готовить на завтрак. Больше половины опрошенных себя не утруждают и едят такие простые блюда, как яичница-глазунья или хлопья. Завтрак пропускают 13% респондентов, а 6% утренний прием пищи получают вне дома.

В исследовании также отметили, что пользователей ОК больше интересует контент с рецептами оладьев, блинов, блюд из яиц. Кроме того, кулинария оказалась одной из самых популярных тем в ОК и сервисе «Увлечения».

Исследования Еда Опросы Соцсети Россия
15 марта 2024, 00:34
Первые избиратели пришли на участки для голосования на Колыме, Сахалине и Курилах
РИА «Новости»
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Первые избирательные участники открылись в Магаданской области в 08:00 по московскому времени. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель облизбиркома Николай Жуков.

«Ровно в 08:00 открылись все 86 избирательных участков. В регионе зарегистрированы 97 тысяч 255 избирателей. На участках работают около 300 общественных наблюдателей, прошедших необходимое обучение», - уточнил он.

По словам Жукова, уже досрочно проголосовали больше 10 тысяч человек. В их числе моряки, оленеводы, золотодобытчики, работники маяков и метеостанций, многие из которых работают в регионе вахтовым методом.

На Сахалине открылись 276 избирательных участков, а на Курилах - 14. Кроме того, работают девять временных в СИЗО, аэропорту и в больницах, рассказала председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что уже проголосовал в электронном формате в первый день выборов, опередив глав других регионов России.

Россия Выборы президента РФ Курильские острова
14 марта 2024, 23:53
Почти 1000 избирателей получили бюллетени перед началом ДЭГ
РИА «Новости»
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За пять минут начала ДЭГ 2% зарегистрировавшихся граждан России получили бюллетени — это почти 1000 избирателей. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что ни в одном другом виде голосования таких темпов не наблюдалось.

Первые избирательные участки для голосования на выборах президента России открыли свои двери на Камчатке и Чукотке. В крае с 15 по 17 марта будут работать 319 участков.

Дистанционное голосование доступно в 28 регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова ране заявила, что потенциально на ДЭГ могли проголосовать около 38 миллиона избирателей. На выборах президента предусмотрели два ключа ДЭГ. Каждый из них разделили на семь частей.

За пять минут начала ДЭГ 2% зарегистрировавшихся граждан России получили бюллетени - это почти 1000 избирателей. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов

Элла Памфилова Россия Выборы президента РФ Выборы

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