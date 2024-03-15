Старейшие жители Сахалина сами пришли на участок для голосования

Сначала на участок для голосования пришла 92-летняя Пелагия Филиппова. В избиркоме рассказали, что пенсионерке предлагали проголосовать на дому, но она «проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла для голосования на участок».

Затем на тот же участок пришел 93-летний Николай Дунаев.

«Сначала он планировал голосовать на дому, однако в этот важный и ответственный для всей страны день принял решение лично посетить избирательный участок и отдать свой голос», - сообщили в избиркоме.

Представители избирательной комиссии добавили, что внимательно относятся к избирателям старшего возраста и всегда готовы прибыть к ним для голосования на дому.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Избирательные участки уже открылись на Колыме, Сахалине и Курилах , в Забайкалье, Якутии, Приамурье , Иркутской области и Бурятии.